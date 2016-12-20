Насколько обоснованы ожидания роста?

Президент РФ Владимир Путин допустил, что в 2017 году Россия сможет выйти на траекторию экономического роста. На недавней предновогодней встрече с членами правительства Владимир Путин похвалил кабинет министров за то, что несмотря на сложности, "правительство сработало с оптимальным эффектом". Заявление довольно примечательное, особенно на фоне недавнего визита в Японию, продажи в 2016 году пакетов акций экономически образующих государственных предприятий иностранным покупателям и задержания министра Улюкаева.

Кроме того, СМИ на днях сообщили о результатах работы Счетной палаты, которая в уходящем году выявила нарушений на 870 млрд. рублей. В числе лидеров "Роскосмос", Федеральная таможенная служба (ФТС) и Минсельхоз. Ведомства допускали серьезные нарушения в сфере закупок, а также неэффективно использовали ресурсы. Руководство Счетной палаты сообщает, что объем нарушений по сравнению с предыдущим годов увеличился на 270 млрд. рублей (примерно +31%). В основном по части отражения финансовой отчетности и бухгалтерского учета.

В правоохранительные органы было направлено 104 заявления из которых по 15 возбуждены уголовные дела, по 51 ведется доследственная проверка. Органы прокуратуры привлекли к ответственности 88 должностных лиц. Счетная палата проверяла, как был выполнен указ президента по восстановлению Крымского района Краснодарского края, который пострадал от наводнения в 2012 году. Как оказалось, план, согласно которому все работы должны были завершиться в 2016 году, не выполнен. Специалисты обратили внимание на большое количество нарушений, допущенных при реализации этого проекта, массовые банкротства предприятий и уведенные финансовые средства.

К этому можно добавить громкие уголовные дела на тему реставрации объектов культурного наследия, строительства стадиона в Санкт-Петербурге и тому подобное. Если это действительно работа с "оптимальным эффектом", то реализация подобных проектов в том же стиле будет закономерно продолжена. В чем ожидание роста? Вероятно, лишь в локальном улучшении сырьевой конъюнктуры.

Однако, есть достаточно не сложный метод увеличения показателей роста вне зависимости от внешних рынков, который связан с повышением эффективности управления. Как только чиновники начнут больше уделять внимания чисто административным и организационным вопросам и меньше - чисто инвестиционным проектам и идеям, показатели, скорее всего, вырастут. Когда серьезные государственные люди говорят об эффективности работы российского правительства (в финансово-экономическом блоке) это воспринимается как не очень веселая шутка.