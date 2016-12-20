Главная

Насколько обоснованы ожидания роста?

опубликовано Артем Смолов в Втр, 20/12/2016 - 23:36 Статья: тема тэги гео
и Медведев
Президент РФ Владимир Путин допустил, что в 2017 году Россия сможет выйти на траекторию экономического роста. На недавней предновогодней встрече с членами правительства Владимир Путин похвалил кабинет министров за то, что несмотря на сложности, "правительство сработало с оптимальным эффектом". Заявление довольно примечательное, особенно на фоне недавнего визита в Японию, продажи в 2016 году пакетов акций экономически образующих государственных предприятий иностранным покупателям и задержания министра Улюкаева.

Кроме того, СМИ на днях сообщили о результатах работы Счетной палаты, которая в уходящем году выявила нарушений на 870 млрд. рублей. В числе лидеров "Роскосмос", Федеральная таможенная служба (ФТС) и Минсельхоз. Ведомства допускали серьезные нарушения в сфере закупок, а также неэффективно использовали ресурсы. Руководство Счетной палаты сообщает, что объем нарушений по сравнению с предыдущим годов увеличился на 270 млрд. рублей (примерно +31%). В основном по части отражения финансовой отчетности и бухгалтерского учета.

В правоохранительные органы было направлено 104 заявления из которых по 15 возбуждены уголовные дела, по 51 ведется доследственная проверка. Органы прокуратуры привлекли к ответственности 88 должностных лиц. Счетная палата проверяла, как был выполнен указ президента по восстановлению Крымского района Краснодарского края, который пострадал от наводнения в 2012 году. Как оказалось, план, согласно которому все работы должны были завершиться в 2016 году, не выполнен. Специалисты обратили внимание на большое количество нарушений, допущенных при реализации этого проекта, массовые банкротства предприятий и уведенные финансовые средства.

К этому можно добавить громкие уголовные дела на тему реставрации объектов культурного наследия, строительства стадиона в Санкт-Петербурге и тому подобное. Если это действительно работа с "оптимальным эффектом", то реализация подобных проектов в том же стиле будет закономерно продолжена. В чем ожидание роста? Вероятно, лишь в локальном улучшении сырьевой конъюнктуры.

Однако, есть достаточно не сложный метод увеличения показателей роста вне зависимости от внешних рынков, который связан с повышением эффективности управления. Как только чиновники начнут больше уделять внимания чисто административным и организационным вопросам и меньше - чисто инвестиционным проектам и идеям, показатели, скорее всего, вырастут. Когда серьезные государственные люди говорят об эффективности работы российского правительства (в финансово-экономическом блоке) это воспринимается как не очень веселая шутка.

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: Артем Смолов ::

Автор (или псевдоним)
Артем Смолов

О себе

Автор.