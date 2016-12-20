Украинские радикалы в Горишних Плавнях сорвали песенный флэшмоб, угрожая его участникам

Десятки украинских городов, в основном Юго-востока, присоединились к песенному флешмобу, в ходе которого исполняли на улицах и вокзалах советские песни. Позже к флешмобу начала присоединяться и Центральная Украина.

У большинства жителей Украины эта песенная акция вызвала гамму положительных чувств, среди которых были и ностальгия, и радость, и гордость, и слезы, и робкая надежда, что страна еще не совсем увязла в националистическом угаре, все еще может измениться к лучшему. Но надежды рассеялись.

Флэшмоб, на котором жители города Горишни Плавни Полтавской области (до декоммунизации — Комсомольск) хотели спеть «Комсомольцы-добровольцы» и «Прощание славянки», разогнали местные националисты, которые позже похвастались, что не разрешили «блеять местным путиноидам». Для устрашения радикалы разлили на месте сбора участников флешмоба разлили красную краску, прозрачно намекая, что будет тем, кто начнет петь. Так называемые «правоохранительные органы» при этом не вмешивались.

Вот что о сорванном флешмобе пишут сами украинские радикалы: «Они планировали провести акцию — флэшмоб и промычать песни коммунистически-советской эпохи российской империи… Силами неравнодушных граждан города при поддержке бойцов „АТО“ блеять местным путиноидам не разрешили. При виде крови, которой ребята обильно полили место российского шабаша, бравые борцы за Русь Единую, забыв слова песни, разбежались. Остаткам ценителей советской песни объяснили, что их репертуар не соответствует реалиям сегодняшнего нашего города»…