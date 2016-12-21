Гибкая позиция Японии

Мир постоянно меняется в смысле изменения влияния различных государств. Это касается, в том числе и России. Ситуация такова, что не менее 70 государств мира сейчас не поддерживают государственную позицию России. Генеральная ассамблея ООН обсуждала украинскую версию нарушений соблюдения прав человека в Крыму и большинством голосов решила, что эти права ущемляются. Именно так поняли ситуацию представители США, Канады, стран Евросоюза и. Всего таким образом осудили Российскую Федерацию семьдесят стран, а высказались противоположно почти в три раза меньше.

Среди тех, кто не согласен с украинской трактовкой соблюдения прав человека в Крыму были представители Китая, КНДР, Белоруссии, Армении. Некоторые африканские и латиноамериканские страны вообще голосовать не стали. Государства, чьи представители в Крыму вообще не были, призвали Россию перестать "ущемлять права человека" и отменить решение о том, что «Меджлис крымско-татарского народа» экстремистская организация. ООН большинством голосов потребовал «обеспечить открытый доступ в регион» наблюдателям за соблюдением прав человека.

Таким образом, позиция мировой бюрократии в основном совпадает с позицией американской бюрократии. Особенно примечательна в этом контексте позиция Японии. Страна совершенно не опасается, что российская администрация станет вести себя по Курильской проблематике строже. Тем более, что договоренности о совместном экономическом использовании территорий Курильской гряды и Сахалина уже подписаны.