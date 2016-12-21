Некоторые выводы

Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что целью убийства российского посла в Турции было подорвать отношения между двумя странами. Президент РФ Владимир Путин назвал убийство провокацией, направленной на «срыв нормализации российско-турецких отношений и срыв мирного процесса в Сирии». Российский лидер уверен , что необходимо выяснить, кто "направлял руку убийцы". Посол России в Турции Андрей Карлов был убит выстрелом в спину во время своего выступления на фотовыставке «Россия глазами турок».

Это действительно напоминает то, что произошло когда-то около ста лет назад, когда в Москве был убит немецкий посол Мирбах. Тогда одно крыло большевиков - троцкистов пыталось лишить немецкой поддержки пришедшего к власти не без немецкой помощи Ульянова-Ленина. Что же становится понятно по смыслу очередного "удара в спину" в виде террористической атаки в Турции? Во-первых, безопасность русских в Турции не гарантирована. Если уж турецкие спецслужбы не смогли гарантировать безопасность главного официального представителя России - ее посла. Это для тех, кому очень нравятся курорты Турции. Если в этой стране убили посла, безопасность русских туристов никем и ничем не гарантирована и подавно.

Во-вторых, теракт является "местью за Алеппо". Турецкие интересы в Сирии очень пострадали с оставлением боевиками этого города и виноватой "назначена" Россия. В принципе, судя по третьему резонансному террористическому акту в отношении России (до этого - взрыв гражданского самолета с пассажирами на борту, следовавшего из Египта и уничтожение бомбардировщика турецкими ВВС), Россия является главной реальной антитеррористической силой в Сирии. Нет никого "круче", кто стоит на пути "системных террористов". Иначе бы не атаковали.

В-третьих, убийство посла РФ - это попытка запугать высокопоставленных российских должностных лиц, показывая, что "скидок не будет" никому, включая дипломатов, в случае продолжения прежней политики (вооруженной борьбы с международным терроризмом). В-четвертых, это сигнал Реджепу Эрдогану. Возможно от тех, для кого президент Турции раньше выступал в качестве союзника и покровителя. В целом это очень похоже на противоречия внутри турецкой "партии власти". Убийца выступил в качестве инструмента, однако сам "агент" больше ничего не скажет. Этой возможности ему не предоставили.

Есть еще один вариант ответа, почему убили российского посла. Это "компенсация" (некой западной спецслужбы) боевикам за то, что их бросили в Алеппо и не вмешались, как обещали. Поскольку российские дипломаты не поддались на западное давление, в то время как "режим Асада" и его союзники додавили ситуацию.

Что же может сделать в ответ Россия? Во-первых, она должна продолжить системную антитеррористическую работу по обезвреживанию протурецкого подполья на территории Российской Федерации. Подлое убийство российского посла в Турции и нападения на чеченских полицейских - это далеко не простое совпадение. Во-вторых, ВКС РФ должны помочь освободить сирийским правительственным силам следующее "гнездо терроризма" - провинцию Идлиб. Другие варианты в отношении протурецких террористов, действующих на территории Сирии, будут считаться политической слабостью.