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Умышленное убийство

опубликовано Артем Смолов в Ср, 21/12/2016 - 01:11 Статья: тема тэги гео
в Германии
Немецкая полиция оценивает число погибших в центре Берлина в результате тарана грузовика в 12 человек, более 50 человек попали в больницы. Показательно, что немецкие власти не сразу определились с причинами преступления, в ходу была версия и о "несчастном случае". Грузовик проехал около 80 метров по территории рождественской ярмарки. Машина с польскими номерами, в салоне которой мертвый пассажир - поляк. А за рулем, по некоторым данным, был выходец из Пакистана. Затем оказалось, что его задержали по ошибке, а настоящий преступник бежал.

Если верить в конспирологию, то убийца использован для дальнейшей дискредитации политики Ангелы Меркель. Ее мультикультурализм и толерантность привели к тому, что немецкие граждане стали подвергаться нападениям в собственной стране, женщины рискуют подвергнуться изнасилованиям на улицах, убивают, как оказалось, и простых посетителей рождественской ярмарки. Ничего хорошего для правящей партии, не говоря уже о человеческой трагедии в семьях пострадавших. Простое посещение рождественских распродаж в собственной стране. Для Германии - это не рядовой случай. Это запомнят надолго.

Правым в Германии предоставляют "зеленую улицу". Население вряд ли поверит, что в данном случае, у терроризма (как обычно) "нет национальности". Не важно, что немецкие газеты напишут. Немцы между строк прочитают лишь то, что сочтут нужным. Нечто похожее уже было в Ницце. Сейчас приезжих из разных стран уже слишком много на улицах Германии. Если немцы хотят сохраниться как европейская нация, они вынуждены будут что-то менять в своих толерантных внутриполитических подходах.

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