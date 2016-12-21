Сводка событий в Сирии за 20 декабря 2016 года

В Москве прошли переговоры министров иностранных дел России, Ирана и Турции, посвященные сирийской проблеме. Одновременно в российской столице встретились министры обороны трех стран, также обсудив ситуацию в Сирии и возможные варианты развития событий после освобождения Алеппо.Как заявил глава российского МИД Сергей Лавров после переговоров, стороны "подготовили совместное заявление по согласованным мерам, направленным на оживление политического процесса с целью прекращения сирийского конфликта". В самом заявлении, состоящем из восьми пунктов, сказано: "Иран, Россия и Турция убеждены в отсутствии военного решения сирийского конфликта". В связи с этим страны намерены "способствовать выработке соглашения" между правительством Сирии и оппозицией, а главное - готовы стать гарантами по этому документу. Также Москва, Анкара и Тегеран подтвердили, что полны решимости бороться с террористами, в первую очередь с ИГ и "Джебхат ан-Нусрой", и отмежевать от террористов вооруженную оппозицию.Как подчеркнул Лавров, "в условиях, когда пробуксовывает выполнение резолюции Совбеза ООН, инициативные действия трех стран помогут преодолеть застой в усилиях по сирийскому урегулированию и продвинуть процессы как в том, что касается прекращения насилия, так и в том, что касается доставки гуманитарной помощи и создания условий для инклюзивного политического процесса".Трехсторонняя встреча в Москве началась с того, что главы МИД Турции и Ирана Мевлют Чавушоглу и Джавад Зариф выразили соболезнования российской стороне в связи с убийством в Анкаре 19 декабря российского посла Андрея Карлова и возложили цветы к его портрету.По завершении переговоров Чавушоглу вместе с Лавровым встретил в аэропорту борт из Анкары с телом Андрея Карлова.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри в телефонном разговоре обсудили ситуацию в Сирии.

«Лавров обратил внимание на планируемое заключение соглашения между правительством САР и отрядами вооруженной оппозиции и на поддержку приглашения Казахстана организовать после этого в Астане переговоры сторон такого соглашения, посвященные началу процесса политического урегулирования. Это станет стимулом к ускорению диалога под эгидой ООН в Женеве, который долгое время остается в тупике из-за ультимативных требований оппозиционеров-эмигрантов», - говорится в сообщении на сайте МИД.

Лавров также сообщил Керри об итогах трехсторонней встречи глав дипведомств России, Ирана и Турции. Также стороны говорили о возможностях возобновления межсирийского переговорного процесса. Особо подчеркнута невозможность выдвижения предварительных условий. На чем наставила оппозиция, которую поддерживают на Западе - конкретно группа Эр-Рияда.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что проделанная Москвой и Вашингтоном совместная работа по урегулированию сирийского конфликта была результативной.

«Но тем не менее, как вы видите из нашего заявления, мы подтверждаем важную роль ООН, важную роль резолюции 2254. Также мы не должны сбрасывать со счетов ту работу, которая была проделана между Россией и США, в том числе в ходе контактов на уровне министра иностранных дел России и государственного секретаря США. Мы были не то что близки к результату — мы достигли результата в сентябре этого года, как нам казалось», — отметил глава МИД России.

«К сожалению, американская сторона не смогла подтвердить свое участие в тех действиях, которые были согласованы. Я читал интервью Джона Керри, где он прямо сказал, что не все в администрации Обамы были заинтересованы в том, чтобы российско-американские договоренности работали», — резюмировал Лавров.

Глава МИД Турции Чавушоглу заявил, что режим прекращения огня в Сирии не будет распространяться на боевиков террористических группировок «Исламское государство» и «Джебхат ан-Нусра».

«Сегодня мы говорим о прекращении огня, и мы говорим о том, что прекращение огня должно распространяться на всю Сирию, но мы не считаем, что этот режим будет распространяться на такие террористические организации, как «Джебхат ан-Нусра» и ИГ», — сказал министр.

Россия произвела размежевание террористов и «умеренной оппозиции» в Алеппо, чего так долго не могли осуществить Соединенные Штаты, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу.

«Мы выполнили ту работу, которую нам долгие месяцы обещали выполнить наши коллеги из США – отделить умеренную оппозицию от боевиков, от террористов для того, чтобы можно было дальше начать борьбу с ними», – сказал Шойгу на встрече с министром национальной обороны Турции Фикри Ышиком.

«Нашими общими усилиями эта работа сейчас выполнена, и, фактически, произошло отделение боевиков, которых мы большей частью уничтожили, от умеренной части оппозиции, которая по большей части эвакуирована из Алеппо в Идлиб и другие провинции», – заявил министр.

Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 1073. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось – 94.

За сутки зафиксировано 30 обстрелов со стороны вооруженных формирований в провинциях Алеппо (12), Дамаск (16), Хама (1) и Дараа (1).

Российские ВКС и ВВС Сирии по оппозиционным вооруженным формированиям, заявившим о прекращении боевых действий и сообщившим в российский или американский центры примирения сведения о своем расположении, удары не наносили.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Тель-Авив прорабатывает возможности принятия в страну на лечение мирных жителей сирийского Алеппо.

«Мы уже помогли тысячам пострадавших от сирийской трагедии, а сейчас я прошу найти способ привезти в израильские больницы из Алеппо женщин, детей и мужчин, если они не принимали участия в боевых действиях. Сейчас этот вопрос прорабатывается», — отметил он.

Куба безвозмездно отправила в Сирию медикаменты на сумму 1 млн долларов.

Алеппо. Жителям районов Аль-Махаледж и Шейх-Максуд передано 2,5 т. и 1 т. гуманитарных грузов соответственно.

Вооруженные формирования группировки «Ахрар-аш-Шам» обстреляли из минометов кварталы Файб и Аль-Киляса в городе Алеппо.

Группировки террористической организации «Джабхат Фатх аш-Шам» («Джабхат ан-Нусра») из реактивных систем залпового огня, зенитных орудий, минометов и стрелкового оружия обстреляли кварталы Джамария Харб эль-Захра, Джамаия Фахт, «1070», Сукари, Амри, Ашрафия, Шурфа, Эль-Амрия, Маньян и Салад-ан-Ансари.

Продолжают работать пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости для пострадавших мирных жителей города Алеппо.

Последняя партия боевиков и членов их семей, желающих выехать из Алеппо, убывает из города.

Несколько семей джихадистов передумали выезжать в Идлиб из восточного Алеппо и покинули зеленые автобусы.

В христианском квартале Азизия, во время празднования Рождества и освобождения города прогремел сильный взрыв, Сирийские СМИ сообщают о нескольких раненых в результате теракта мирных граждан.

Жители Алеппо экспроприируют гуманитарную помощь от мирового сообщества с продовольственных складов боевиков (Фото 2,3).

Сирийская Арабская Армия вошла в Суккри - один из последних кварталов восточной части Алеппо, находившийся под контролем джихадистов на протяжении четырёх лет.

Хама. Боевики обстреляли н.п. Махарда.

Хомс. В окрестностях авиабазы Т-4, продолжаются ожесточенные бои (Фото 3, вложенный файл).

Подразделения САА отразили очередную атаку ИГ в районе плотины Абу Каллех приблизительно в 20 километрах к юго-востоку от аэродрома Т-4. В ходе боестолкновения были уничтожены как минимум 2 вспомогательных транспортных средства и не менее 10 боевиков ИГ, сообщает ИА «Аль Масдар».

Пилоты сбитого накануне огнём зенитной установки ЗУ-23-2 вертолёта "Газель" ВВС Сирии - полковник Хадер Али и подполковник Аббас Юнус погибли.

Авиация коалиции у города Пальмира уничтожила танк, тактический автомобиль и артиллерийское орудие ИГ.

Дамаск. Формирования причисляющей себя к оппозиции группировки «Джейш аль-Ислам» обстреляли из минометов и стрелкового оружия н.п. Зибдин, Хараста, Кафер-Батна, Мазраад – Махмуд, больницу Ибн-эль-Валид и автомагистраль в районе населенного пункта Дума.

Прочие террористы обстреляли н.п. Джобар, Кабун, Блелие, Арбил, Хауш-Эш-Шалак, Хауш-Насри, Хауш Харабу и Хауш -Эль-Фаддалия.

Дараа. Боевики обстреляли н.п. Хирбат-Эль-газала.

Ракка. Отряды SDF продолжают наступление на западе провинции. Сообщается, что курдские формирования в скором времени займут весь блокированный район на левом берегу Евфрата. Помимо этого, есть сведения, что передовые отряды SDF подошли к Табке на расстояние в 15 километров.

По информации пресс-службы SDF удалось очистить от боевиков т.н. «халифата» 97 населенных пунктов, взяв под контроль территорию площадью в 1300 кв. км (Фото 5). В ходе боевых действий было убито 96 джихадистов, еще 7 были взяты в плен. Также было обезврежено 550 взрывных устройств. Сообщается о захвате большого количества оружия и боеприпасов.

Боевики ИГ начали контратаку позиций SDF в районе Сайкола.

Самолеты коалиции начали разбрасывать листовки над Раккой с призывом к сдаче.

Авиация коалиции у города Айн-Иса уничтожила две тактические единицы, два заминированных транспортных средства и здание ИГ.

У города Ракка - грузовик для перевозки нефти и повредили маршрут снабжения ИГ.