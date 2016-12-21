Безвиз для турецких граждан в Россию откладывается

Об этом сообщает газета «Известия». Россия заморозит переговоры по введению безвизового режима для турецких граждан.

"Турции необходимо продолжить серьезную работу по обеспечению безопасности прибывающим в страну и предоставить гарантии тщательной проверки всех планирующих посетить Россию. В связи с последними трагическими событиями, а также еще рядом инцидентов, произошедших в этом году, Москва пока не готова предоставить безвизовый въезд для турецких граждан", - сказал собеседник издания.

Издание напоминает, что в начале декабря глава МИД России Сергей Лавров заявил, что возврат к упрощенному визовому режиму с Турцией требует решения проблем в сфере безопасности. Министр сообщил, что "мы обратились к нашим турецким коллегам с просьбой более эффективно сотрудничать в выявлении лиц, причастных к террористической деятельности, в том числе лиц, перемещающихся из России в Турцию и обратно".

"Такой диалог предусмотрен Консульской конвенцией между нашими странами, но далеко не всегда ее положения реализуются. Думаю, что сотрудничество по этим конкретным вопросам, от которых зависит безопасность, должно быть более эффективным, и договорились провести с этой целью специальные консультации", - пояснил Лавров.

Несколько месяцев назад покойный российский посол в Турции Андрей Карлов отмечал, что Москве не стоит торопиться с безвизовым режимом для турецких граждан, ведь пока еще приняты не все меры для обеспечения безопасности и исключающие проникновение в Россию террористов.