Чтобы спасти градообразующее предприятие, власти ДНР переводят его в собственность Республики

Речь идет о Харцызском филиале ЧАО «ПО «Стальканат – Силур» завод «Силур», где теперь введена временная администрация. Соответствующее решение подписал глава ДНР Александр Захарченко. На базе этого завода фактически уже создано государственное предприятие «Харцызский сталепроволочный-канатный завод «Силур».

Дело в том, что прежний собственник предприятия, который находится в Одессе, фактически бросил завод на произвол судьбы.

«Решение о национализации было принято после более двухмесячного простоя предприятия. Работники завода были отправлены в длительный бесплатный отпуск. Собственники не предпринимали никаких действий по решению сложившейся ситуации, в результате чего производственная и финансовая деятельность завода оказалась полностью заблокированной: предприятие не имело возможности осуществлять закупку сырья, отгрузку готовой продукции, осуществлять налоговые, коммунальные платежи, выплачивать заработную плату. Это привело к образованию задолженности за потребленные энергоносители, а также по заработной плате. Учитывая многочисленные обращения рабочих к властям Республики с просьбой о перерегистрации предприятия в Донецкой Народной Республике и помощи в запуске производства, руководством Республики и было принято решение о создании государственного предприятия на базе завода», - говорится в сообщении главы ДНР.

До войны это предприятие выпускало стальные канаты, сетку, стропы, арматуру и другую продукцию, которая экспортировалась во многие страны мира.