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Отравление лосьоном – это Путин виноват!

опубликовано alex1943 в Ср, 21/12/2016 - 10:15 Новость: тема тэги гео
otrava
Представитель российской либеральной оппозиции журналист Александр Сотник по-своему прокомментировал массовое отравление лосьоном «боярышник» в Иркутске. По его мнению российские обыватели пьют смертоносную настойку от безнадёжности, вместо того чтобы отравить ею виновника своих бед президента Путина.

«А нет, чтобы в знак протеста против авантюр в Крыму, Донбассе и Сирии напоить этим чудным напитком своего вождя, сделавшего полтора миллиарда суннитов смертельными врагами России», - призывает записной либерал.

И невдомёк этому убогому умом оппозиционеру, что российские алкаши – это отнюдь не гордые самураи, совершающие харакири с помощью отравы: пьют не в знак протеста против чего-то, а потому что хотят. А что употребляют всяческую гадость – это уже вопрос к соратникам либералам Сотника, упразднивших государственную монополию на спиртосодержащие изделия.


Василий Семёнов

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