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Главная С юмором о серьезном! опубликовано Анатолий Матвеев в Ср, 21/12/2016 - 10:19 Статья: тема тэги гео После освобождения АЛЕППО…..

Наши спецназовцы откопали, в подвалах Алеппо, целую роту офицеров из приличных стран, руководство которых на весь мир кричало, что они мочат террористов, и что там греха таить, осуществляют гуманитарную интервенцию в Сирии.

Официально пока заявлений нет. Тел нет. Но израильтяне, подсуетились и антитела уже показали: при этом истошно закричали, что их людей там нет и быть не может, а если и может, то это не их люди, не имеющие отношения к Израилю, и вообще всё это фейк, липа и деза. Но вот как то нечаянно, наши ГРУшники извлекли кучу советников стран НАТО и арабского мира, сидящих с ИГИЛ, ДАИШ, аль Нусра в одном подвале и на одной улице, и воинские звания у них высокие ( кьенол, кононель, оберст. Есть и дженералы) .Официально пока заявлений нет. Тел нет. Но израильтяне, подсуетились и антитела уже показали: при этом истошно закричали, что их людей там нет и быть не может, а если и может, то это не их люди, не имеющие отношения к Израилю, и вообще всё это фейк, липа и деза. ПО ДАННЫМ УТЕЧЕК С ТРУДНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ… Герои “западного антитеррора” пока молчат, но по всей этой “инфе” чувствуется, что по дипломатическим и разведывательным каналам на наших ГРУшников пошёл вал запросов на тему:

«Что теперь будет?»

Наши делают простую морду кирпичом, чешут репу и говорят что-то типа:

”А хрен его знает, что будет. Дайте сперва их по головам посчитать и допросить ».

«Но вы же не станете предъявлять их всему миру?» — нервно спрашивают нас «партнёры».

«Почему?» — искренне не понимают наши?

«Ну как же… Вы же понимаете,… Могут быть непредсказуемые последствия… »

«Какие?» — искренне удивляются наши.

«Ну как же… Послушайте, назовите вашу цену и поговорим, наконец, как культурные люди…»

«С кем?» — не понимают наши.

«Ах, перестаньте же, наконец! Мы же цивилизованные люди…»

«Кто?» — опять не понимают наши.

«Что значит это «кто» «? — недоумевают «партнёры».

«Кто цивилизованные люди?» — опять не понимают наши.

«Ну знаете, это переходит всякие границы! Нельзя же быть такими упрямыми! В конце концов, такие предложения делаются не каждый день!»

«А что, были предложения?» — спрашивают наши.

«Я не понимаю, кто тут евреи, мы или вы — заявляет посол Израиля. — Вы так сбиваете цену, что даже вами залюбовался!»

«Да что вы, мы ещё и не начинали торговаться!» — уверили «партнёров» наши. «Все торги впереди, когда мы вам покажем товар лицом…»

Тут вперёд вылез представитель Турции.

«Подождите, я знаю, как торговаться с русскими…»

«Ну да, вы знаете!» — загудели «партнёры». — «Вы ещё всё никак помидоры на русский рынок не вернете после вашей дурацкой выходки с самолётом. Идите лучше учить вашего Эрдогана. Нечего нам тут арапа заправлять!».

«Вот арабов я бы попросил не трогать!» — встрепенулся саудовский представитель.

«Путина попросите, может, не тронет!» — зашумели «партнёры».

«Послушайте, мин херц , — слово взял немец — мы же вместе строим «Северный поток — 2″, мы же друзья…»

«Вы им ещё скажите, что вместе Берлин брали» — съязвил француз.

«Друзья? А по вашим действиям на Украине не скажешь» — усомнились наши.

«Так вас интересует Украина?!» — хором вскричали «партнёры. — Ну, так бы сразу и сказали! Какие проблемы! »

«Нас интересует ваше душевное состояние — отвечают наши. — Нельзя так волноваться. Подождите немного. Вот принесут протоколы допросов с видеозаписями показаний…»

«Опять протоколы — зашумели партнёры». Мы же договорились, не надо никаких протоколов…»

«Мы договорились? Когда?» — изумились наши.

«Вы же не станете позорить уважаемые страны на весь мир!»- спросил посол Британии высокомерно.

«Это вы о себе?» — искренне не поняли наши.

«Грубияны и варвары » — обиделся посол Британии.

«Господа, мы теряем время — сказал посол США. Давайте говорить с Путиным.»

«Ну да, Абэ вот тоже недавно с Путиным о Курилах поговорил. Теперь его в Японию не пускают.»

«Кого? Путина?» — не понял американец.

«АБЭ!» — хором закричали все

Повисла угрюмая тишина.

И только редкие утечки в прессу давали понять, как сложно идут переговоры культурного Запада с этими дикими русскими…

А освобожденный АЛЕППО восстанавливался и просыпался от дикого средневековья! :: Анатолий Матвеев :: Автор (или псевдоним)

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