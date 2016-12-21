С юмором о серьезном!
Наши спецназовцы откопали, в подвалах Алеппо, целую роту офицеров из приличных стран, руководство которых на весь мир кричало, что они мочат террористов, и что там греха таить, осуществляют гуманитарную интервенцию в Сирии.
Официально пока заявлений нет. Тел нет. Но израильтяне, подсуетились и антитела уже показали: при этом истошно закричали, что их людей там нет и быть не может, а если и может, то это не их люди, не имеющие отношения к Израилю, и вообще всё это фейк, липа и деза.
ПО ДАННЫМ УТЕЧЕК С ТРУДНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ…
Герои “западного антитеррора” пока молчат, но по всей этой “инфе” чувствуется, что по дипломатическим и разведывательным каналам на наших ГРУшников пошёл вал запросов на тему:
«Что теперь будет?»
Наши делают простую морду кирпичом, чешут репу и говорят что-то типа:
”А хрен его знает, что будет. Дайте сперва их по головам посчитать и допросить ».
«Но вы же не станете предъявлять их всему миру?» — нервно спрашивают нас «партнёры».
«Почему?» — искренне не понимают наши?
«Ну как же… Вы же понимаете,… Могут быть непредсказуемые последствия… »
«Какие?» — искренне удивляются наши.
«Ну как же… Послушайте, назовите вашу цену и поговорим, наконец, как культурные люди…»
«С кем?» — не понимают наши.
«Ах, перестаньте же, наконец! Мы же цивилизованные люди…»
«Кто?» — опять не понимают наши.
«Что значит это «кто» «? — недоумевают «партнёры».
«Кто цивилизованные люди?» — опять не понимают наши.
«Ну знаете, это переходит всякие границы! Нельзя же быть такими упрямыми! В конце концов, такие предложения делаются не каждый день!»
«А что, были предложения?» — спрашивают наши.
«Я не понимаю, кто тут евреи, мы или вы — заявляет посол Израиля. — Вы так сбиваете цену, что даже вами залюбовался!»
«Да что вы, мы ещё и не начинали торговаться!» — уверили «партнёров» наши. «Все торги впереди, когда мы вам покажем товар лицом…»
Тут вперёд вылез представитель Турции.
«Подождите, я знаю, как торговаться с русскими…»
«Ну да, вы знаете!» — загудели «партнёры». — «Вы ещё всё никак помидоры на русский рынок не вернете после вашей дурацкой выходки с самолётом. Идите лучше учить вашего Эрдогана. Нечего нам тут арапа заправлять!».
«Вот арабов я бы попросил не трогать!» — встрепенулся саудовский представитель.
«Путина попросите, может, не тронет!» — зашумели «партнёры».
«Послушайте, мин херц , — слово взял немец — мы же вместе строим «Северный поток — 2″, мы же друзья…»
«Вы им ещё скажите, что вместе Берлин брали» — съязвил француз.
«Друзья? А по вашим действиям на Украине не скажешь» — усомнились наши.
«Так вас интересует Украина?!» — хором вскричали «партнёры. — Ну, так бы сразу и сказали! Какие проблемы! »
«Нас интересует ваше душевное состояние — отвечают наши. — Нельзя так волноваться. Подождите немного. Вот принесут протоколы допросов с видеозаписями показаний…»
«Опять протоколы — зашумели партнёры». Мы же договорились, не надо никаких протоколов…»
«Мы договорились? Когда?» — изумились наши.
«Вы же не станете позорить уважаемые страны на весь мир!»- спросил посол Британии высокомерно.
«Это вы о себе?» — искренне не поняли наши.
«Грубияны и варвары » — обиделся посол Британии.
«Господа, мы теряем время — сказал посол США. Давайте говорить с Путиным.»
«Ну да, Абэ вот тоже недавно с Путиным о Курилах поговорил. Теперь его в Японию не пускают.»
«Кого? Путина?» — не понял американец.
«АБЭ!» — хором закричали все
Повисла угрюмая тишина.
И только редкие утечки в прессу давали понять, как сложно идут переговоры культурного Запада с этими дикими русскими…
А освобожденный АЛЕППО восстанавливался и просыпался от дикого средневековья!
:: Анатолий Матвеев ::
Автор (или псевдоним)
Анатолий Матвеев
О себе
...
Признания на камеру и на все
Признания на камеру и на все телеэкраны мира :D
А уж потом пусть выменивают, как хотят.
Серьёзно в тему о инструкторах.
http://webnovosti.info/новости/эффект-алеппо-пленение-инструкторов-не-остановит-манипуляторов-запада/
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