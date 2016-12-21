Порошенко пожалел конфет для солдатских сирот

Волонтёры из благотворительной международной организации прямой адресной помощи «Люди помогают людям» пожаловались на скупость Порошенко и других олигархов. Ведь те отказали волонтёрам в просьбе выделить сладости для подарков детям погибших в АТО украинских военнослужащих.

В частности, на предприятии «Рошен», куда ранее обратились волонтёры, их послали куда подальше, отказавшись с ними сотрудничать. Мол, мы сами знаем, как конфеты распределять. Ладно бы уж у «Рошена» была собственная программа благотворительной помощи. Так ведь нет её!

Вот и получается, что когда военных гонят на убой в Донбассе, то высокопарно провозглашают их благородными «лыцарями», «воинами света» и так далее. А когда они погибнут за доходы Порошенко и компании, то скупятся даже на кулёк конфет для их сирот.

Так ради чего идут на смерть солдаты ВСУ? Ради того чтобы жирел президент и другие олигархи, а их дети тихо плакали под Новый год?..