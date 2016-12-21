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Международный день солидарности собрал в Донецке более 10 тысяч человек

опубликовано alex1943 в Ср, 21/12/2016 - 11:08 Новость: тема тэги гео
SOLIDARNOST
Как сообщает Донецкое агентство новостей, митинг по случаю Международного дня солидарности людей собрал 20 декабря в центре Донецка более 10 тысяч человек. Перед митингом состоялось с массовое шествие, в котором приняли участие порядка пяти тысяч человек.

На мероприятии присутствовали и.о. главы администрации Донецка Алексей Кулемзин, первый заместитель руководителя Центрального исполкома общественного движения «Донецкая Республика» Андрей Крамар и председатель Федерации профсоюзов ДНР Максим Паршин.

«Сегодня нас не 50, не 100, а тысячи. Сегодня мы пришли в очередной раз сказать о том, что война, которую развязали не мы на нашей земле и которая уносит жизни, нам не нужна, — обратился к присутствующим и.о. мэра столицы. — В этой идее мы солидарны».

Глава Федерации профсоюзов в своем выступлении также отметил единство народа Республики во взглядах и убеждениях. «Мы могли и можем протянуть руку помощи всем нуждающимся. Профсоюзы всех отраслей вышли сегодня сюда, чтобы привлечь внимание к проблеме невыполнения Минских соглашений и политике Киева по отношению к Донбассу», — сказал Паршин.

После выступлений официальных лиц, мероприятие продолжилось концертной программой.

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