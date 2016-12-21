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Минфин США расширил список санкций против физических и юридических лиц России

опубликовано Nvb2003 в Ср, 21/12/2016 - 12:14 Новость: тема тэги гео
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Минфин США сообщил о расширении списка санкций против физических и юридических лиц России в связи с ее ролью в конфликте в Украине. Санкционный список пополнили семеро россиян: Михаил Дедов, Михаил Клишин, Кирилл Ковальчук, Дмитрий Лебедев, Дмитрий Мансуров, Олег Минаев и Евгений Пригожин.
Кроме того под санкции попали такие юридические лица, как Крымские порты", "Крымская железная дорога", АО "Институт "Стройпроект" и "Карст", участвующие в строительстве Керченского моста, компания "Трансфлот" и другие. Всего в перечне более 30 организаций. Также под санкции попали корабли под российским флагом – "Сталинград" и "Маршал Жуков".
В МИД РФ уже заявили о готовности дать ассиметричный ответ на расширение санкций США. На фоне таких действий администрации уходящего президента Обамы администрация недавно избранного Дональда Трампа отказалась включать Россию в список главных угроз для Америки. Как сообщает издание "Форин Полиси" в специальном документе для Пентагона среди приоритетных направлений Трамп обозначил борьбу с терроризмом и сокращение бюджетного дефицита.
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Автор (или псевдоним)
Vladimir Nikolaev

О себе

корреспондент "Анна-ньюз"