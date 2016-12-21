Партнеры Мы в соцсетях

Главная Минфин США расширил список санкций против физических и юридических лиц России опубликовано Nvb2003 в Ср, 21/12/2016 - 12:14 Новость: тема тэги гео Минфин США сообщил о расширении списка санкций против физических и юридических лиц России в связи с ее ролью в конфликте в Украине. Санкционный список пополнили семеро россиян: Михаил Дедов, Михаил Клишин, Кирилл Ковальчук, Дмитрий Лебедев, Дмитрий Мансуров, Олег Минаев и Евгений Пригожин.

Кроме того под санкции попали такие юридические лица, как Крымские порты", "Крымская железная дорога", АО "Институт "Стройпроект" и "Карст", участвующие в строительстве Керченского моста, компания "Трансфлот" и другие. Всего в перечне более 30 организаций. Также под санкции попали корабли под российским флагом – "Сталинград" и "Маршал Жуков".

В МИД РФ уже заявили о готовности дать ассиметричный ответ на расширение санкций США. На фоне таких действий администрации уходящего президента Обамы администрация недавно избранного Дональда Трампа отказалась включать Россию в список главных угроз для Америки. Как сообщает издание "Форин Полиси" в специальном документе для Пентагона среди приоритетных направлений Трамп обозначил борьбу с терроризмом и сокращение бюджетного дефицита. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir Nikolaev О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее