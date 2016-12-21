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Главная Верховная Рада Украины приняла государственный бюджет на 2017 год опубликовано Nvb2003 в Ср, 21/12/2016 - 12:32 Новость: тема тэги гео Верховная Рада приняла государственный бюджет на 2017 год. "За" законопроект проголосовало 274 народных депутата. Представляя законопроект, министр финансов Александр Данилюк заявил, что Кабмин подготовил реалистичный проект госбюджета. По его словам, при доработке проекта госбюджета на 2017 год ко второму чтению Кабмин сохранил приоритеты, заложенные к первому чтению.

Среди приоритетов Данилюк назвал повышение обороноспособности и социальных стандартов, развитие образования, здравоохранение, целевую поддержку сельского хозяйства, развитие дорожной инфраструктуры и т.д.

Он также отметил, что проект бюджета предусматривает необходимый ресурс для повышения минимальной зарплаты до 3,2 тысяч гривен.

Документ предусматривает доходы бюджета на 2017 год в сумме 721,398 млрд. гривен, в том числе доходы общего фонда - 669,409 млрд. гривен и доходы специального фонда - 51,989 млрд. гривен.

Расходы бюджета на следующий год предусмотрены в сумме 790,393 млрд. гривен, в том числе расходы общего фонда - 735,378 млрд. гривен и расходы специального фонда - 55,015 млрд. гривен.

Предельный объем дефицита бюджета определен в сумме 77,547 млрд. гривен, в том числе предельный объем дефицита общего фонда - 62,338 млрд. гривен и предельный объем дефицита специального фонда - 15,208 млрд. гривен.

В 2017 году прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц предлагается установить в размере с 1 января 2017 года - 1,544 тысяч гривен, с 1 мая - 1,624 тысяч гривен, с 1 декабря - 1,7 тысяч гривен.

Минимальную заработную плату предлагается установить в 2017 году в месячном размере с 1 января - 3,2 тысяч гривен, а в почасовом размере с 1 января - 19,34 гривны.

"При доработке проекта бюджета ко второму чтению учтено решение правительства об увеличении минимальной зарплаты до 3,2 тысяч гривен в месяц и увеличении должностного оклада работника I тарифного разряда ЕТС до 1,6 тысяч гривен", - говорится в пояснительной записке.

Как отмечается, на эти цели в законопроекте предусмотрены дополнительные расходы в объеме около 28,3 млрд. гривен, что позволит обеспечить выплату повышенной зарплаты работникам бюджетной сферы.

Напомним, во вторник Верховная Рада поддержала изменения в Налоговый кодекс, которые предусматривают повышение акцизов на алкоголь и сигареты и уменьшение ренты на добычу нефти. Также депутаты отменили 2% пенсионного сбора с валютообменных операций.

Как известно, проект государственного бюджета на 2017 год в первом чтении был принят 20 октября. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir Nikolaev О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее