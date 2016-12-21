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Главная Газпром в 2017-м году будет поставлять газ в Украину только после получения предоплаты опубликовано Nvb2003 в Ср, 21/12/2016 - 12:47 Новость: тема тэги гео Министр энергетики РФ Александр Новак по результатам состоявшихся переговоров Газпрома и Нафтогаза, представителей российской власти и членов Еврокомиссии заявил, что Газпром в 2017-м году будет поставлять газ в Украину только после получения предоплаты от Нафтогаза. По его словам, на момент начала отопительного сезона в 2017 в газохранилищах Украины будут находиться 17 млрд. куб. м газа для надежного транзита российского газа в Европу, а к концу сезона – от 5 млрд. куб.м.

Министр энергетики РФ отметил, что Газпром и Нафтогаз обменялись взаимными письмами, в которых "развеиваются опасения сторон". Также Газпром предложил Нафтогазу уладить вопросы, касающиеся предоплаты за поставки российского газа, без заключения дополнительного соглашения к контракту - Нафтогаз настаивает на подписании дополнительного соглашения, опасаясь, что Газпром может не поставить предоплаченный объем газа, зачтя эти средства в счет оспариваемых им долгов. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir Nikolaev О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее