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Главная Брифинг и.о. министра промышленности и торговли ЛНР опубликовано Nvb2003 в Ср, 21/12/2016 - 13:17

Аудио&Видео: тема: география: содержание: рубрики: Теплоснабжение двух дворцов культуры Алчевска, находящихся на балансе ПАО "Алчевский металлургический комбинат" (АМК), возобновится в ближайшее время. Об этом сегодня на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил исполняющий обязанности министра промышленности и торговли ЛНР Дмитрий Божич.

"Ситуация, сложившаяся на Алчевском металлургическом комбинате, находится у нас под контролем. Предприятие частично ведет деятельность, но Украина всячески блокирует его работу. Поэтому в настоящее время счета предприятия частично заблокированы, соответственно, оно не может производить никакие выплаты", – рассказал он. Ранее государственное унитарное предприятие "Алчевсктеплокоммунэнерго" из-за отсутствия механизма оплаты за потребленные энергоносители отключило от тепла ряд объектов, находящихся на балансе АМК, который зарегистрировано в качестве юридического лица на Украине. В частности, были отключены ДК химиков и ДК металлургов.

"В сложившейся ситуации нас в первую очередь интересуют жители нашей Республики. Министерство совместно с администрацией Алчевска и меткомбинатом ищет пути решения проблемы", – подчеркнул Божич. Он отметил, что алчевские ДК будут переведены на индивидуальное отопление.

"В ДК химиков в настоящее время установлен новый котел, система прогревается, и в течение дня-двух планируется подача теплоносителя. По ДК металлургов ситуация сейчас отрабатывается, мы надеемся, что в ближайшую неделю вопрос по теплоносителю будет решен", – уточнил и.о. министра. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir Nikolaev О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее