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Главная Украинские силовики продолжают попытки прорыва под Дебальцево опубликовано Nvb2003 в Ср, 21/12/2016 - 13:22 Новость: тема тэги гео Еще двое военнослужащих Народной милиции погибли в оборонительном бою в районе Дебальцево в период с 20 по 21 декабря и еще двое получили ранения. Об этом сообщил сегодня официальный представитель оборонного ведомства ЛНР майор Андрей Марочко.

"В результате ожесточенных боестолкновений на Дебальцевском направлении в период с 20 по 21 декабря 2016 года, прикрывая перегруппировку наших подразделений в оборонительном бою, пали смертью героев еще двое наших бойцов", – сказал он.

"В районе населенного пункта Калиновка еще двое получили ранения в результате массированного огневого удара артиллерии противника", – добавил Марочко.

В общей сложности в ходе начавшихся 18 декабря попыток ВСУ прорвать оборону Народной милиции в районе Дебальцево погибли четыре военнослужащих Республики, пять получили ранения.

Киевские силовики продолжают обстрелы подразделений Народной милиции ЛНР в районе Дебальцево, пытаясь выбить их с занимаемых позиций.

Напомним, 18 декабря в окрестностях Дебальцево подразделения 54-й бригады ВСУ при поддержке артиллерии начали попытки прорыва в район села Калиновка, артударам также подвергся район села Логвиново. По данным оборонного ведомства ЛНР, в результате боестолкновений киевские силовики потеряли убитыми 10 человек, около 20 были ранены. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir Nikolaev О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее