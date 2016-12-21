Луценко и Порошенко будут делать все, чтобы Охендовский избежал скамьи подсудимых

Несмотря на то, что глава ЦИК Михаил Охендовский более полутора лет нелегитимно занимает свою должность, Администрация президента и генеральный прокурор будут делать все для того, чтобы он избежал наказания.

Такое мнение высказал руководитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

Общественный активист отметил, что Охендовский, как лицо, подозреваемое в получении взяток, не имеет права занимать такую ​​важную должность, как председатель Центральной избирательной комиссии: «есть такие процессы в государстве, действующие лица которых должны быть „святее королевы“. Выборы — один из таких базовых процессов. Ведь выборы формируют государство. У нас председатель ЦИК полтора года нелегитимно занимает свою должность потому что он выгоден политической элите, в первую очередь Порошенко и руководителям коалиционных фракций. Если он полтора года нелегитимный, если ему выдвигают официальное обвинение в том, что он взял наличными деньги в то время провластной партии и он при этом и дальше выполняет функции председателя ЦИК, то о какой легитимности власти, выбранной при руководстве этого человека может идти речь?».

Как подтверждение, эксперт привел заявления народного депутата-беглеца Онищенко, который неоднократно заявлял о том, что именно Охендовский помог ему попасть в Верховную Раду.

«Взять хотя бы того же Онищенко. Есть очевидный факт того, как он стал народным депутатом. Ему отказало ЦИК на том основании, что он недостаточное количество дней находился на Украине. Он проигрывает первый суд, проигрывает апелляцию. Затем каким-то чудом он снова идет в ЦИК, добавляет к тому же пакету документов „справочку“ о том, что Федерация конного спорта, которую он финансирует, отправила его за границу и он там должен был быть. И ЦИК допускает его к выборам. А после этого БПП дарит ему округ, а не выставляет там другого кандидата», — рассказал глава Центра противодействия коррупции.

Виталий Шабунин убежден, что чиновники на Украине заинтересованы в том, чтобы Охендовский не оказался на скамье подсудимых: «Я уверен, что сейчас Администрация президента, Луценко будут делать все, чтобы Охендовский не оказался на скамье подсудимых. Это так важно потому, что в системе есть золотое правило: если ты на посту прокурора, судьи, председателя ЦИК — выполняешь волю политической элиты, ты — неприкосновенен. И это уже третий яркий кейс НАБУ, который ломает это правило. Это судья Чаус, Онищенко и теперь Охендовский. Системе в лице президента, высших должностных лиц критически важно сохранить Охендовского. Они должны понять, что они стоят сейчас перед выбором: либо они постоянно отступают и дают правоохранительной системе делать свою работу, или они конечно убивают доверие ко всей страны».