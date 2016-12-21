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Саакашвили: Украина может выиграть эту войну, если будет быстро развиваться

опубликовано vinodelov в Ср, 21/12/2016 - 14:28 Новость: тема тэги гео
Саакашвили

Чтобы победить Россию, Украине нужны изменения внутри государства. Об этом во время своего визита во Львов заявил экс-губернатор Одесской области, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.

«Украина может выиграть эту войну», — сказал он.

По его словам, это возможно, если Украина «будет быстро развиваться» и если россияне будут говорить, к примеру, «мы хотим, как во Львове». Тогда, по мнению Саакашвили, «конец Путину».

«Если мы покажем, что Украина сильное государство, Путину конец», — заявил он.

Также Саакашвили отметил, что нынешняя власть «делает на войне деньги», поэтому нужно изменить политический класс и провести необходимые реформы.

«Пока мы ходим с протянутой рукой, нам всегда будут давать по голове», — заявил политик.

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

О себе

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