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Главная Сводка Министерства обороны ДНР 21 Декабря 2016 года опубликовано Nvb2003 в Ср, 21/12/2016 - 14:44

Аудио&Видео: тема: персоны: география: организации: содержание: рубрики: За прошедшие сутки украинские боевики шестьсот девяносто девять раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщил сегодня, 21 декабря, заместитель начальника управления НМ ДНР, полковник Эдуард Басурин на брифинге в Донецке. «Противник выпустил по территории Республики одиннадцать артиллерийских снарядов калибром 122 и 152 мм, двести шестьдесят девять мин калибром 82 и 120 мм, а также двести двадцать пять боеприпасов из различных типов гранатометов. Кроме того, применялись БМП и стрелковое оружие», — заявил Басурин. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись Зайцево, Широкая Балка, Озеряновка, Ясиноватая, Минеральное, Крутая Балка, Спартак, Веселое, Старомихайловка, Александровка, Оленовка, Докучаевск, Ясное, Саханка, Ленинское, Октябрь и поселок шахты «Трудовская» Петровского района Донецка. Преступные приказы на открытие огня по населенным пунктам Республики были отданы Грузевичем, Шапталой, Николюком, Соколовым и Делятицким. В результате обстрелов ВСУ был поврежден жилой дом в Крутой Балке. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir Nikolaev О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее