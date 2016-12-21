Подписи Охендовского в «амбарной книге» Партии регионов поддельные, — адвокат главы ЦИК

Защита подозреваемого в получении взяток главы Центральной избирательной комиссии Михаила Охендовского, во время судебного заседания предоставит результаты экспертизы, которые указывают на то, что подписи Охендовского в «черной бухгалтерии» Партии регионов ему не принадлежат.

Об этом рассказал адвокат Михаила Охендовского Андрей Смирнов.

В частности, юрист сообщил: «Вчера, после того, как нас пригласили в САП для вручения ходатайства об избрании меры пресечения, Охендовский отметил, что в материалах, которые обосновывают это ходатайство, мы увидели вторую экспертизу, которая противоречит результатам первой. Другими словами, есть еще одна экспертиза, проведенная другим государственным учреждением, и которая опровергает результаты первой экспертизы, которая говорит о причастности Охендовского к «амбарной книгие» Партии регионов.

Юрист уточнил, что в распоряжении защиты руководителя ЦИК результаты альтернативной экспертизы, согласно которой подписи якобы Охендовского в «амбарной книге» Партии регионов, на самом деле, ему не принадлежат.

«Те документы, которые были получены защитой Охендовского, обосновывающих ходатайство САП и НАБУ о выборе меры пресечения. Поскольку эти документы завтра будут исследоваться в судебном порядке в ходе открытого заседания, они станут доступными для всей страны, поскольку это уже не будет тайной следствия», — отметил адвокат.

Также, Андрей Смирнов анонсировал, что защита Охендовского будет подавать заявление о совершении правонарушения работниками НАБУ и САП.

«Это будет заявление об уголовном правонарушении конкретных должностных лиц НАБУ и САП, поскольку по всем признакам, которые установила защита Охендовского, очевидны умышленные действия по незаконному привлечению Охендовского к уголовной ответственности. В ходе судебного процесса СМИ узнают много интересного о второй экспертизе. Даже в части другой экспертизы, которая якобы что-то там подтверждает, мы нашли совершенно очевидные доказательства, которые также могут указывать на состав преступления. И то, как быстро это все происходило перед телекамерами, свидетельствует только об одном — НАБУ решило найти очередную жертву для пиара», — отметил защитник.