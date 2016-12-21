Волынянин ограбил машину скорой помощи и избил врача

36-летний житель Луцка ограбил врача скорой медицинской помощи. Полицейские оперативно установили личность грабителя и задержали злоумышленника. Похищенные вещи изъяли.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Волыни.

Врачи скорой помощи выехали на вызов на одну из улиц областного центра. Они оказали помощь мужчине, которому стало плохо, и затем повезли его в Волынский областной наркологический диспансер.

Вблизи заведения, пациент похитил из автомобиля скорой две сумки с медицинскими принадлежностями. Сумма нанесенного материального ущерба составляет 10 тыс. грн. При попытке задержания грабителя, злоумышленник нанес врачу телесные повреждения.

Оперативники установили, что уголовное преступление совершил 36-летний житель Луцка. Похищенные приборы правоохранители изъяли и вернули медикам.

Следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное расследование.