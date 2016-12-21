Киевский судья записал на сестру садовый домик площадью 700 квадратных метров

У судьи Киевского апелляционного админсуда Ярослава Василенко нашелся «садовый дом» в столице майдана площадью 700 квадратных метров, который он забыл указать в декларации.

Огромный особняк, построенный с нарушениями в охранной зоне Днепра — всего в 30 метрах от реки, записанный на двоюродную сестру судьи. А сам Василенко пользуется им по доверенности.

Судья в своей декларации указала только пенсию и заработную плату, что в целом составляет чуть больше 300 000 гривен в год.

«Однако люксовые авто Хюндай Санта Фе и БМВ Х-1, впечатляющая коллекция охотничьих ружей, дорогие часы и 1,5 миллиона гривен наличными в судейской декларации намекают, что служитель закона живет не на зарплату», — отмечает журналист.

По легенде, сестра судьи, которая работала на заводе «Арсенал», сама приобрела землю прямо на берегу Днепра и сама возвела дворец — для себя и родственников. Говорит, получила наследство от отца. Легенду повторяет и иметь Василенко.

Однако соседи говорят, что наследством был старый дом в селе на Житомирщине, за которую после продажи получили чуть больше 30 000 долларов.

Сама же номинальная владелица имения говорит, что построила все на зарплату с завода и наследство в 30 000 долларов.

Весной Высшая квалификационная комиссия судей проверяла судью Василенко и решила, что он имеет право осуществлять правосудие.