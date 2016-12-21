Главная

Киевский судья записал на сестру садовый домик площадью 700 квадратных метров

опубликовано vinodelov в Ср, 21/12/2016 - 15:51 Новость: тема тэги гео
Дом

У судьи Киевского апелляционного админсуда Ярослава Василенко нашелся «садовый дом» в столице майдана площадью 700 квадратных метров, который он забыл указать в декларации.

Огромный особняк, построенный с нарушениями в охранной зоне Днепра — всего в 30 метрах от реки, записанный на двоюродную сестру судьи. А сам Василенко пользуется им по доверенности.

Судья в своей декларации указала только пенсию и заработную плату, что в целом составляет чуть больше 300 000 гривен в год.

«Однако люксовые авто Хюндай Санта Фе и БМВ Х-1, впечатляющая коллекция охотничьих ружей, дорогие часы и 1,5 миллиона гривен наличными в судейской декларации намекают, что служитель закона живет не на зарплату», — отмечает журналист.

По легенде, сестра судьи, которая работала на заводе «Арсенал», сама приобрела землю прямо на берегу Днепра и сама возвела дворец — для себя и родственников. Говорит, получила наследство от отца. Легенду повторяет и иметь Василенко.

Однако соседи говорят, что наследством был старый дом в селе на Житомирщине, за которую после продажи получили чуть больше 30 000 долларов.

Сама же номинальная владелица имения говорит, что построила все на зарплату с завода и наследство в 30 000 долларов.

Весной Высшая квалификационная комиссия судей проверяла судью Василенко и решила, что он имеет право осуществлять правосудие.

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: vinodelov ::

Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

О себе

Пришёл, увидел, победил!