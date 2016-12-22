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Галичане обвиняют мэра Львова во вранье и требуют заповедник вместо мусорки

опубликовано vinodelov в Чт, 22/12/2016 - 13:02 Новость: тема тэги гео
Горсовет Львова

Жители Рясного, Белогорщи и Левандовки пикетируют сессию Львовского городского совета с требованием запретить обустройства любых мусорных комплексов, в том числе и мусоропрессовального цеха, на территории промзоны «Сельмаш» на ул. Шевченко, 327-г.

Более сотни митингующих стоят перед зданием городского совета. Другие прошли в сессионный зал, чтобы пообщаться с городским головой.

Митингующие обвиняют власти города и, в частности, мэра Андрея Садового в отсутствии диалога с обществом и попытках путем обмана решить мусорную проблему.

«1 декабря городской голова официально заявил, что прессовальной линии в пределах города быть не может и он нарушает свое обещание. Давайте наконец открыто расскажите, как вы планируете решать проблему с мусором», — отметила жительница Белогорщи Наталья Кузьма.

Активисты отмечают, что на территории «Сельмаш» не может быть любого хозяйства, связанного с работой с отходами, ведь эта территория граничит с частным сектором, где нет центрального водоснабжения, а рядом расположена торфяная зона, где в жаркие периоды случаются самовозгорание. Жители Рясного, Белогорщи и Левандовки требуют, чтобы на территории «Сельмаша» создали ландшафтный заповедник государственного значения «Торфяники Белогорщи».

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Денис Виноделов

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