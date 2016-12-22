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Радикальный террорист Мосийчук оправдывает террористов «Правого сектора»

опубликовано vinodelov в Чт, 22/12/2016 - 13:17 Новость: тема тэги гео
Мосийчук террористы

Клан депутата Михаила Ланя заинтересован в том, чтобы дело «мукачевских стрелков» затягивалось и боевики «Правого сектора» в дальнейшем находились под стражей. Поэтому член террористической группировки «Азов», а ныне первый заместитель председателя правоохранительного комитета, депутат ВРУ Игорь Мосийчук надеется, что только вмешательство Генерального прокурора сможет привести к изменениям.

По словам Мосийчука, доказательств против боевиков «Правого сектора», находящихся под стражей по делу «мукачевских стрелков», нет.

«Можно даже сказать, что их там удерживают незаконно», — цинично подчеркнул украинский нацист.

Он убежден, что дело затягивают умышленно, и видит в ней политическую подоплеку. Однако оно не связано ни с одной партией.

«Речь идет о Закарпатье. Это край различных кланов. Насколько мне известно, именно клан депутата Ланя выступает за то, чтобы ребята сидели. Однако, сейчас не могу сказать, какие он примет меры», — отметил бандит.

«Мы не просим кого-то оправдывать: надо лишь быть объективным. Когда в обвинительном акте пишут „банда Правый сектор“, я уже вижу, как в Москве аплодирует Путин», — добавил государственный преступник.

Поэтому Мосийчук надеется, что вмешательство Генерального прокурора даст результат.

«Надеемся, что по крайней мере с обвинительного акта исчезнет терминология типа „банда Правый сектор“. И по каждому из ребят отдельно, как и предусматривает уголовно-процессуальный кодекс, будут либо подтверждены обвинения, или сняты. Давайте завтра возьмем всех людей, которые имеют оружие в Киеве и, кроме незаконного владения оружием, обвиним их еще и в бандитизме. Если мы государство, то нужно или доводить конкретные действия, или снимать обвинения», — возмущается пособник «мукачевских стрелков».

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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