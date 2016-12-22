Государственный преступник Аваков не желает покидать пост министра МВД Украины

Придворные шуты мошенника Арсена Авакова активизировались в информационном поле. В частности, директор Департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко заявил, что противники главы МВД Арсена Авакова используют инцидент в Княжичах и другие громкие дела для информационной атаки на министра с целью его отстранения от должности.

«Такие большие трагедии, как в Княжичах, являются хорошим поводом, чтобы атаковать руководство МВД и лично министра. Учитывая то, что он имеет широкий круг оппонентов, которые используют любые происшествии для развертывания информационной атаки на Арсена Авакова. Это естественно, но и мы об этом говорим откровенно. Было бы удивительно, если бы никто этого не использовал», — подчеркнул спикер ведомства и личный пиарщик Авакова.

По его словам, против министра внутренних дел сейчас работают «мощные медийные ресурсы и карманные депутаты», которые пишут проекты постановлений об устранении министра с должности. Однако эти проекты, как уверяет Шевечнко, не имеют никаких политических перспектив.

«Это делается для того, чтобы в информационном пространстве прогремело словосочетание „отставка Авакова“, но мы этого не боимся», — уверяет он.

Напомним, что 21 декабря комитет Верховной Рады Украины по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности не рассмотрел три варианта постановлений об отставке Арсена Авакова.

Ранее нардеп от «Народного фронта», советник главы МВД и его очень близкий друг Антон Геращенко назвал популизмом попытки возложить ответственность за трагедию в Княжичах, где в перестрелке погибли пятеро правоохранителей, на министра внутренних дел Арсена Авакова.