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Главная Украинская Рада решила не возмещать ущерб за разрушенное и разграбленное жилье в зоне АТО опубликовано Nvb2003 в Чт, 22/12/2016 - 14:10 Новость: тема тэги гео Украинская власть решила, что возмещение ущерба жителям Донецкой и Луганской областей, чьи домовладения пострадали во время проведения так называемой АТО, а также безудержного мародерства и грабежа «защитников» Украины, не является насущной необходимостью. Сегодня Верховная Рада отклонила проекты законов "О возмещении ущерба за разрушенное (уничтоженное) или поврежденное частное жилье лицам, частное жилье или частные домохозяйства которых были повреждены (разрушены) во время проведения антитеррористической операции".

Предложения о направлении законопроектов на повторное первое чтение и принятии в целом не набрали необходимого для принятия количества голосов. Также Рада отказалась вернуть законопроекты автору на доработку.

Согласно пояснительной записке к основному законопроекту, документом предусматривается определить размер и порядок возмещения убытков; порядок обследования объектов, расположенных в населенных пунктах на соответствующих территориях Донецкой и Луганской областей; категории повреждения объектов; порядок взаимодействия органов государственной власти и органов местного самоуправления.

Законопроектом также предусмотрено осуществление компенсационных выплат населению для частичного возмещения стоимости строительства и приобретения жилья взамен уничтоженного, капитального и текущего ремонта поврежденного жилья, частичного возмещения стоимости разрушенных или поврежденных хозяйственных помещений, стоимости имущества, находившегося в разрушенных объектах, которые не подлежат восстановлению и не пригодны для дальнейшего проживания.

Но, по мнению нынешних украинских политиков спасение утопающих является проблемой самих утопающих, тем более когда речь заходит о выделении денег для народа Украины а не в карман самих депутатов. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir Nikolaev О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее