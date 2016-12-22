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Главная Возмущение США: "Это мы победили терроризм в Сирии" опубликовано Nvb2003 в Чт, 22/12/2016 - 14:29

Аудио&Видео: тема: персоны: география: организации: содержание: рубрики: Представитель госдепартамента Джон Кирби заявил, что США не согласны с тем, что они теряют лидерство в сирийском урегулировании в связи с совместными шагами Москвы, Тегерана и Анкары в этом направлении. По словам Кирби, они "по-прежнему активны на дипломатическом поле. Это не значит, что США больше не лидер, если Россия, Турция и Иран собираются в Москве. Это не означает, что американская дипломатия теперь пустая, недействительная, не является частью более широких усилий". "Нас не исключали, не отставляли в сторону", — сказал Кирби. Представитель госдепа напомнил, что Вашингтон участвует в ряде многосторонних форматов по Сирии, например, в рамках недавней поездки госсекретаря Джона Керри в Саудовскую Аравию. "Сейчас не время показывать друг на друга пальцем за дипломатическим столом переговоров, чтобы определить, кто не соблюдал свои обязательства, — заявил дипломат. — Не думаю, что это будет полезно или конструктивно, поскольку очевидно, что это Россия раз за разом не соблюдала свои обязательства".

Напомним, 20 декабря в Москве главы внешнеполитических ведомств России, Турции и Ирана согласовали совместное заявление по политическому процессу в Сирии. Ранее бывший посол США в Хорватии Питер Гэлбрейт в эфире CNN заявил, что единственное, что осталось США в Сирии, — договориться с Москвой и Дамаском об условиях капитуляции оппозиции. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir Nikolaev О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее