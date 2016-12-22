Грузовики с львовским мусором снова поймали на Полтавщине

Жители Галичины продолжают отказываться хранить свой мусор на своей территории, поэтому с постоянной периодичностью гадят в других областях Украины.

В частности, на Полтавщине полицейские открыли уголовное производство по факту незаконной разгрузки мусора на территории области. Об этом сообщает полиция Полтавской области.

Как отмечается, на территории Гребенковского района обнаружили грузовики с львовской регистрацией, в которых были бытовые отходы. Правоохранители водителей остановили и доставили в территориальное подразделение полиции.

О факте незаконной выгрузки мусора вечером 21 декабря в полицию обратился председатель Наталовского сельского совета.

«Мужчина сообщил о возможной выгрузке мусора на территории одной из ферм. Для выяснения всех обстоятельств на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. В ходе проверки было установлено, что на территории фермы находится бытовой мусор. Кроме того, на территории сельского совета выявили два загруженные отходами грузовики с львовской регистрацией. Оба автомобиля марки Scania с прицепами под управлением 26-летнего и 28-летнего жителей Львовской области», — говорится в сообщении.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по части 1 статьи 239 Уголовного кодекса Украины (загрязнение или порча земель) и начали досудебное расследование.

При осмотре обоих транспортных средств в прицепах был обнаружен бытовой мусор. Указанные автомобили временно изъяты для решения вопроса по существу и установления причастности к совершенному уголовного преступления.

Работники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.