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Мифы о миграционных процессах в России

опубликовано Nvb2003 в Чт, 22/12/2016 - 14:45
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Сегодня в гостях у ведущей студии интернет-канала Анна-Ньюс журналиста Светланы Руденко лавный научный сотрудник Департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ Марина Леонидовна Галас. Сегодня мы поговорим о миграции, кто сегодня приезжает в Россию, каков портрет сегодняшнего мигранта и какова компонента изменения общей численности населения. На эти и другие вопросы мы попытаемся ответить сегодня.
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:: Nvb2003 ::

Автор (или псевдоним)
Vladimir Nikolaev

О себе

корреспондент "Анна-ньюз"