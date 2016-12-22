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Главная Мифы о миграционных процессах в России опубликовано Nvb2003 в Чт, 22/12/2016 - 14:45

Аудио&Видео: тема: персоны: география: организации: содержание: рубрики: Сегодня в гостях у ведущей студии интернет-канала Анна-Ньюс журналиста Светланы Руденко лавный научный сотрудник Департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ Марина Леонидовна Галас. Сегодня мы поговорим о миграции, кто сегодня приезжает в Россию, каков портрет сегодняшнего мигранта и какова компонента изменения общей численности населения. На эти и другие вопросы мы попытаемся ответить сегодня. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir Nikolaev О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее