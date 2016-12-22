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Главная МИД Украины продолжает обсуждение вопроса о введении визового режима с Россией опубликовано Nvb2003 в Чт, 22/12/2016 - 15:05 Новость: тема тэги гео Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Министерство иностранных дел Украины работает над форматом визового режима с Россией. По словам Климкина, украинский МИД анализирует возможные ответные шаги РФ в случае введения Украиной визового режима для российских граждан.

МИД Украины опасается провокаций со стороны России по отношению к нескольким миллионам граждан Украины, находящимся в настоящий момент на Российской территории, заявил Климкин. Сейчас ведомство анализирует ситуацию и в скором времени выдвинет предложение о том, как именно должен вводиться визовый режим и в какие сроки. При этом министр заявил, что визовый режим - это "норма отношений между цивилизованными странами".

Напомним, что профильный комитет Рады еще в марте 2016 года поддержал проект постановления о введении визового режима с РФ.

Последний раз инициатива по введению визового режима с РФ поднималась в стенах парламента в октябре 2016-го года, когда спикер Рады Андрей Парубий заявил, что есть все шансы, что народные избранники проголосуют утвердительно по данному вопросу. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir Nikolaev О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее