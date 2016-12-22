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МИД Украины продолжает обсуждение вопроса о введении визового режима с Россией

опубликовано Nvb2003 в Чт, 22/12/2016 - 15:05 Новость: тема тэги гео
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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Министерство иностранных дел Украины работает над форматом визового режима с Россией. По словам Климкина, украинский МИД анализирует возможные ответные шаги РФ в случае введения Украиной визового режима для российских граждан.
МИД Украины опасается провокаций со стороны России по отношению к нескольким миллионам граждан Украины, находящимся в настоящий момент на Российской территории, заявил Климкин. Сейчас ведомство анализирует ситуацию и в скором времени выдвинет предложение о том, как именно должен вводиться визовый режим и в какие сроки. При этом министр заявил, что визовый режим - это "норма отношений между цивилизованными странами".
Напомним, что профильный комитет Рады еще в марте 2016 года поддержал проект постановления о введении визового режима с РФ.
Последний раз инициатива по введению визового режима с РФ поднималась в стенах парламента в октябре 2016-го года, когда спикер Рады Андрей Парубий заявил, что есть все шансы, что народные избранники проголосуют утвердительно по данному вопросу.
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Автор (или псевдоним)
Vladimir Nikolaev

О себе

корреспондент "Анна-ньюз"