ВСУ усилила группировку возле Донецка

На автомобильной трассе, ведущей от Красноармейска к Донецку (северо-западное направление от столицы Донецкой Народной Республики, около 50 километров), еще с прошлой недели обнаружена усиливающаяся концентрация украинских войск.

Дислоцирующиеся вдоль автодорожной рокады подразделения ВСУ принадлежат к различным родам войск. На северо-западные подступы к Донецку подтянуты стрелковые подразделения, саперы, танки, артиллерия, артиллерийские установки, среди которых есть самоходные гаубицы «Гвоздика» калибра 122 миллиметра.

Также к северо-западу от Донецка на расстоянии 20 километров от столицы ДНР украинские вояки еще летом и осенью успели соорудить линию полевых укреплений, включающую блиндажи и землянки, пригодные для зимнего размещения войск.

Неделю назад, 15-16 декабря, вновь прибывшие в зону «АТО» подразделения ВСУ вместе с боевой техникой и вооружением обосновались на этой укрепленной линии.

Что касается личного состава и техники ВСУ, концентрирующихся на красноармейской трассе, то разведка армии ДНР ожидает дальнейшую переброску обнаруженных подразделений противника на ближние подступы к Донецку.