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Ночью Донецк попал под обстрел ВСУ

опубликовано alex1943 в Чт, 22/12/2016 - 15:16 Новость: тема тэги гео
arta1
С утра 22 декабря, когда не было еще 7 часов, артиллерия и минометы ВСУ открыли огонь по всему периметру обороны Донецка. Обстрел велся с позиций украинских войск, расположенных около районного центра Марьинка, северо-западного пригорода Донецка - Красногоровки, поселка Пески, города Авдеевка.

Снаряды и мины разрывались на западных, северо-западных, а также северных окраинах столицы ДНР.

Несколько снарядов калибра 122 миллиметра разорвались в природной зоне Дурная балка. Прилеты тяжелых артиллерийских боеприпасов были также отмечены в Киевском районе Донецка, на территории Путиловского леса.

Артиллерийские залпы и разрывы снарядов отчетливо слышались в микрорайонах «Текстильщик», «Мирный», «Солнечный», «Звездный», на всем протяжении улицы Куйбышева, на железнодорожном вокзале Донецка, в поселке «Азотный».

Канонада стала затихать только после 8 часов утра

Обстрел периметра обороны Донецка и окраин мегаполиса носил тревожащий характер. Но и его хватило, чтобы лишний раз подтвердить всю пустопорожность минских посиделок.

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