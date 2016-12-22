Киевский медик отказался проводить операцию без «аванса»

В Киевской городской клинической больницы № 10 медик отказался оперировать пациентку, пока та не заплатит «аванс». А уже после самой операции эскулап выставил женщине счет — вдвое больше, чем было договорено.

Киевлянка Елена Евтушенко убеждает: в медучреждение ее мать привезли на скорой — женщине требовалась срочная помощь. Однако немедленно оперировать мать врачи отказались, мол, не имеет при себе достаточно средств.

«Нам озвучили сумму в шесть с половиной тысяч на операцию и еще тысячу гривен — анестезиологам. Мама говорит: „Оперируйте, деньги найдем“, на что ей ответили, что без денег ничего не будут делать. Мол, какая-то бабка перед ней тоже кормила их завтрашним днем, потом выписалась, а денег так и не отдала», — рассказывает Елена.

Операцию женщине таки сделали. Цену ее озвучили уже после нее. Сумма была значительно больше чем та, о которой предварительно говорили врачи.

«Мне дали квитанцию ​​на 18,5 тысячи гривен. Но на этом документе нет ни мокрой печати, ни подписи врача», — возмущается Елена.

В свою очередь заместитель главного врача учреждения Валентина Пономаренко убеждает: о вымогательстве денег своими подчиненными впервые слышит.

«Я не могу этого прокомментировать. Врач, который проводил операцию, — Игорь Насташенко — является сотрудником кафедры общей хирургии. Он не работник нашей больницы», — рассказала Валентина Пономаренко.

А вот сам Игорь Насташенко отрицает, что требовал деньги за операцию.

«Такого инцидента не было и не могло быть. Эту информацию я опровергаю», — заявил медик.

Юристы отмечают: после операции доказать, что врач отказывался работать бесплатно, достаточно трудно. Поэтому советуют вооружиться диктофоном или сразу пойти к главному врачу и написать жалобу.

«Постфактум трудно что-то доказать, ведь нет никаких доказательств того, что требовались средства», — отмечает юрист Ростислав Кравец. Можно также написать заявление в полицию или даже прокуратуру.

«Уголовным кодексом предусмотрена ответственность за такие действия. От суммы, которую требует тот или иной чиновник, будет зависеть и мера наказания. Минимальный предел — штрафные санкции, максимальная — лишение свободы на срок до 12 лет», — прокомментировала пресс-секретарь экономического департамента Нацполиции Наталья Калиновская.