Надежду Савченко решили убрать из постоянной делегации ВР Украины в ПАСЕ

На сайте Верховной Рады обнародован зарегистрированный проект постановления, который предполагает отменить решение об избрании Надежды Савченко членом постоянной делегации Верховной Рады Украины в ПАСЕ.

В постановлении объясняется, что Савченко была выбрана внеквотно ради освобождения ее из российской тюрьмы. При этом было нарушено равенство условий назначения членов постоянной делегации ВРУ в ПАСЕ.

"Большинство членов комитета ВР по иностранным делам внесли постановление об отмене пункта 2 постановления от 2014 года, которым Савченко была назначена членом делегации. Тогда это было исключением, сейчас при формировании делегации все депутаты должны иметь равные условия. Представитель "Батькивщины" проект не подписал", - прокомментировал документ глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.

Вскоре после полудня стало известно, что "За" соответствующий проект постановления на заседании парламента проголосовали 237 нардепов.

Он также рассказал о других изменениях в делегации. В частности, фракция БПП вместо Светланы Залищук делегировала Константина Усова, а "Оппозиционный блок" делегировал Вадима Новинского вместо Дмитрия Шпенова.

"По правилам и процедурам ПАСЕ, каждая фракция и группа национального парламента имеет суверенное право делегировать своих представителей в ПАСЕ. Нарушение этого права может привести к неутверждению полномочий делегации", - пояснил Арьев.

"Проще говоря, Оппоблок подсунул свинью в прямом смысле: если бы отказали Новинскому, то это привело бы к тому, что украинская делегация вся могла оказаться за пределами ПАСЕ. И это правило жесткое. К сожалению", - добавил он.