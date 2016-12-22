Выданное авансом доверие Надежде Савченко оказалась неоправданным, — украинский политолог

Внимание ПАСЕ уже давно не приковано к личности Надежды Савченко, так же и на Украине ее политическое влияние почти сошло на нет. Поэтому ее исключение из рядов украинской делегации в Ассамблее состоится без негативных последствий.

Об этом заявил аналитик Института стратегических исследований Максим Разумный.

«Процедурно это вполне возможно. Так же есть основания для того, чтобы это сделать. В частности, основанием является ее исключение из фракции в украинском парламенте. Время показало, что выданнае ей авансом доверие было неоправданным. Внимание мирового сообщества, европарламентариев уже давно приковано не к ней как к бывшей пленницы Кремля, а к совсем другим событиям», — отметил политолог.

По мнению Максима Умного, сейчас украинская политика входит в профессиональное русло, поэтому спрос на любительских политиков самородков, какова есть Надежда Савченко, сходит на нет.

«Надежда Савченко должна была отвечать за свои высказывания. При условии, что она действительно хотела стать настоящим политиком. После своих заявлений она получает ответ в виде неприятия со стороны политического класса и украинского общества. Она должна была скорректировать свои речи, но этого не произошло. Поэтому неудивительно, что она потеряет место в ПАСЕ и доверие на Украине», — убежден эксперт.

Напомним, что 20 декабря народного депутата Надежду Савченко исключили из состава фракции «Батькивщина».