Из-за галицкого мусора на сессию Ровенского облсовета хотят пригласить обнаглевшего мэра Львова

Члены президиума Ровенского областного совета решили пригласить на сессию облсовета, которая состоится 23 декабря, городского голову Львова Андрея Садового.

Об этом сообщили в пресс-службе Ровенского облсовета.

«Если Андрей Садовой не приедет сам, то пусть отправит к нам своего представителя», — говорит заместитель председателя Ровенского областного совета Алексей Бучинский.

Проект обращения Ровенского областного совета к городскому голове Львова Андрею Садовому, Кабинета Министров Украины и Генеральной прокуратуры Украины о прекращении вывоза твердых бытовых отходов из города Львов на территорию Ровенской области обсуждался в эти дни на заседаниях постоянных комиссий Ровенского областного совета.

В проекте обращения отмечается, что общественность Ровенщины и Ровенский областной совет глубоко обеспокоены появлением мусора, завезенного из города Львова, в населенных пунктах области. Недавно львовский грузовик с бытовыми отходами перевернулся у города Дубно. Накануне на территории недействующего хлебокомбината, вблизи села Диброва Блиновского района, была обнаружена стихийная свалка бытовых отходов из Львова.

Разработчики документа располагают информацией о том, что со львовских самосвалов — мусор перегружают в ровенские, а затем транспортируют на территорию Ровенского мусорного полигона. Последний же не может вместить весь объем даже ровенских твердых бытовых отходов, не говоря о мусоре из Львова.

«В случае выявления новых фактов загрязнения территории Ровенской области львовскими отходами, жители области готовы к блокированию автотранспорта с мусором и бессрочным акциям протеста, а мы, депутаты Ровенского областного совета, будем вынуждены обратиться в суд.

Кроме того, обращаемся в Кабинет Министров Украины и Генеральную прокуратуру Украины с просьбой дать правовую оценку таким действиям мэра Львова Андрея Садового, а в случае выявления нарушений немедленно привлечь его к ответственности, предусмотренной действующим законодательством», — отмечается в проекте обращения.

Документ будет рассматриваться на сессионном заседании уже в эту пятницу. По прогнозам аналитиков, он будет утвержден единогласно.