«Перемирие» на Донбассе: ВСУ пытались прорвать оборону армии ДНР на южном фронте

Попытка была неудачной. Об этом 22 декабря на брифинге в Донецке сообщил спикер минобороны ДНР Эдуард Басурин. «Украинские военные предприняли попытку прорыва позиций ДНР на южном участке фронта, воспользовавшись погодными условиями — густым туманом. Попытка оказалась неудачной», — сказал представитель военного ведомства Республики.

В последний раз украинские силовики атаковали войска ДНР на южном участке фронта 26 ноября. Тогда украинская армия потеряла пять человек убитыми и восемь ранеными.

Басурин также рассказал, что за прошедшие сутки украинские боевики 968 раз нарушили режим прекращения огня, установленный минскими соглашениями. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись как минимум 12 населенных пунктов ДНР, среди них города - Донецк, Докучаевск, Ясиноватая, Горловка, а также села - Старомихайловка, Зайцево, Спартак. Артиллерийские и минометные обстрелы украинских военных повредили девять строений и жилых домов в Крутой Балке и других населенных пунктах Республики.