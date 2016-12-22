В Киеве продолжают сносить МАФы, есть пострадавшие
:: alex1943 ::
Автор (или псевдоним)
alex1943
О себе
Делай, что должен, и будь, что будет
|
|
|
Мы в соцсетях
|
В Киеве продолжают сносить МАФы, есть пострадавшие
:: alex1943 ::
Автор (или псевдоним)
О себе
Делай, что должен, и будь, что будет
|
Комментируем:
Пишем в блогах:
Сейчас на сайте 3 пользователя и 1036 гостей.
Пользователи на сайте
На картинке видно, что
На картинке видно, что сносят, в частности, ломбард. Этот ломбард, видимо, очень необходим студентам политехнического института. Какое нарушение прав человека!
Все эти киоски были поставлены за взятки вопреки всем градостроительным нормам, и снести их - очень доброе дело. Снести бы ещё барыг - их владельцев, и коррумпированных чиновников. В российской же прессе почему-то горою встали на защиту этих киевских ларьков.
Отправить комментарий