В Киеве продолжают сносить МАФы, есть пострадавшие

Отдел коммуникации полиции Киева сообщил, что во время очередной попытки сноса МАФов в Киеве на улице Политехнической пострадали пятеро человек, из них - двое правоохранителей и трое гражданских.

"Согласно информации Киевской городской государственной администрации относительно проведения демонтажных работ, около 150 стражей порядка заступили на охрану общественного порядка на улице Политехнической.

Когда на место прибыла спецтехника, владельцы МАФов заблокировали ее, а затем возник конфликт между предпринимателями и представителями благоустройства", - говорится в сообщении.

Чтобы не допустить физического противостояния и массовой драки, правоохранители вынуждены были вмешаться в ситуацию. В результате демонтажные работы не проводили и через некоторое время участники событий разошлись.

В столичной полиции добавили: поступило пять сообщений врачей об оказании помощи пострадавшим на ул. Политехническая, из них двое - сотрудники полиции.