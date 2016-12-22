Главная

В Киеве продолжают сносить МАФы, есть пострадавшие

опубликовано alex1943 в Чт, 22/12/2016 - 16:54 Новость: тема тэги гео
MAFi
Отдел коммуникации полиции Киева сообщил, что во время очередной попытки сноса МАФов в Киеве на улице Политехнической пострадали пятеро человек, из них - двое правоохранителей и трое гражданских.

"Согласно информации Киевской городской государственной администрации относительно проведения демонтажных работ, около 150 стражей порядка заступили на охрану общественного порядка на улице Политехнической.

Когда на место прибыла спецтехника, владельцы МАФов заблокировали ее, а затем возник конфликт между предпринимателями и представителями благоустройства", - говорится в сообщении.

Чтобы не допустить физического противостояния и массовой драки, правоохранители вынуждены были вмешаться в ситуацию. В результате демонтажные работы не проводили и через некоторое время участники событий разошлись.

В столичной полиции добавили: поступило пять сообщений врачей об оказании помощи пострадавшим на ул. Политехническая, из них двое - сотрудники полиции.

»

На картинке видно, что

опубликовано Гость (не проверено) в Чт, 22/12/2016 - 18:10

На картинке видно, что сносят, в частности, ломбард. Этот ломбард, видимо, очень необходим студентам политехнического института. Какое нарушение прав человека!
Все эти киоски были поставлены за взятки вопреки всем градостроительным нормам, и снести их - очень доброе дело. Снести бы ещё барыг - их владельцев, и коррумпированных чиновников. В российской же прессе почему-то горою встали на защиту этих киевских ларьков.

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: alex1943 ::

Автор (или псевдоним)
alex1943

О себе

Делай, что должен, и будь, что будет