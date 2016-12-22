Скандал в прямом эфире программы «Шустер.Live»

Депутат Верховной Рады Украины Александра Кужель («Батькивщина») облила водой нардепа Игоря Мосийчука (Радикальная партия Ляшко) в прямом эфире программы «Шустер.Live».

Во время выступления Кужель Мосийчук несколько раз пытался её перебить, употребив, в том числе, выражение "московская кукушка.

Досталось и сидевшему рядом с «радикалом» одесскому депутату Гончаренко (Блок Порошенко), в которого тоже полетела вода из стакана Кужель.

Позже Кужель прокомментировали инцидент на своей странице в Facebook. «Из серии "полезные советы". Вода со слабой концентрацией лимона отлично смывает грязь и успокаивает истерику — правда, на короткое время», — пишет Кужель.