Рассмотрение дела о законности е-декларирования в КС могут затянуть надолго, — активистка

Если Конституционный суд удовлетворит представление депутатов, которые оспаривают положения закона об электронном декларировании, это приведет к полному краху реформы. И само пребывание дела в суде может привести к непоправимым последствиям.

Такое мнение высказала председатель ОО «Общественный люстрационный комитет» Александра Дрик.

«Кроме отмены уголовной ответственности за ложные данные, депутаты попросили ликвидировать еще с десяток положений, которые являются ключевыми для электронного декларирования. Признания их неконституционными приведет к отмене всей системы электронного декларирования с невозможностью восстановления», — считает Дрик.

Ведь депутаты требуют еще и отменить необходимость декларировать ряд положений: наличные, имущество родственников и прочее.

«Также очень важно, что нардепы попросили закрыть доступ к реестру деклараций. Мол, это нарушает их права. Хотя Совет Европы в своем заключении четко указал: никаких нарушений здесь нет. Более того! Там указано, что положения закона о предотвращении коррупции в части электронного декларирования соответствует лучшим европейским стандартам», — рассказала эксперт.

Кроме того, украинцы уже имеют печальный опыт пребывания люстрационного закона в Конституционном суде.

«Это привело к незаконной остановке дел люстрованных должностных лиц — до решения Конституционного суда. Если процесс рассмотрения дела с электронным декларированием затянется, его ждет та же участь», — уверена Дрик.

Поэтому в любой момент Конституционный суд, даже не имея для этого законных оснований, может согласовать заявление нардепов — и электронное декларирование вообще прекратится.

«Напомню, что представление в КС было сделано еще в декабре 2015 года. Они уже нарушили все разумные сроки. Поэтому рассчитывать на то, что мы сможем предсказать, на сколько это все затянется, невозможно. Поскольку в государстве не действуют правовые механизмы и не соблюдают законов», — отметила Александра Дрик.

Напомним, что 48 депутатов Верховной Рады сделали представление, в котором просят КС признать неконституционными ряд положений закона «О предотвращении коррупции», что касается введения электронного декларирования, и статью 366–1 Уголовного кодекса, которым вводится уголовная ответственность за предоставление заведомо недостоверных сведений в декларации о доходах.