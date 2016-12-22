«Минский процесс» едва теплится, результата из него не будет, — Роман Бессмертный

Во время переговоров в так называемом «минском формате» представителям Украины уместно касаться двух основных вопросов: вопрос прекращения огня и вопрос обмена пленными.

Такое мнение выразил бывший представитель Украины в Трехсторонний контактной группе Роман Бессмертный.

В частности, дипломат отметил: «В „минском процессе“, который едва теплится и очевидно, что результата из него не будет, уместно касаться двух основных вопросов: это вопрос прекращения огня и обмен пленными».

Также экс-участник Трехсторонней контактной группы подчеркнул, что эффективность результатов переговоров дипломатов в Минске очень низкая, из-за того, что конфликт не признан войной в понимании общего международного права, сложно урегулировать вопросы, связанные с освобождением пленных.

«Если взять последнюю встречу, где было объявлено о какой-то договоренности об обмене пленными, важно то, что договорились о перемирии. Однако не каждое перемирие заканчивается миром. Поэтому очевидно, что надеяться на длительное перемирие не стоит. Мы „вывалились“ за рамки международной правовой договорной системы. Все это накладывает колоссальные проблемы на поиск выхода из ситуации», — рассказал Роман Бессмертный.