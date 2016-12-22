Некоторые подробности о боях на Светлодарской дуге и потерях ВСУ

Четыре дня идут бои на Светлодарской дуге, информации оттуда по понятным причинам очень мало, тем не менее, можно делать некоторые выводы исключительно по данным из открытых источников.

Хронология событий такова: утром 18 декабря 54-я бригада Вооруженных сил Украины, атаковала позиции армии Луганской Народной Республики под пгт Калиново (находится под контролем ЛНР). Атака обернулась десятками убитых украинских вояк, которых, спешно отступая, даже не забирали с поля боя. Если Генштаб Украины говорит о пяти погибших, то украинские волонтеры и «добробатовцы» пишут минимум о двадцати, в ряде случаев говорят о сотне убитых. Только в дебальцевском морге лежат около десятка тел украинских вояк — это те, кого успели забрать луганские военные, вытаскивая с поля боя своих раненых. Еще несколько десятков, по их свидетельству, вмерзли в снег на Светлодарской дуге. Фото тел украинских бойцов из морга Дебальцево опубликовал собкор агентства «Ридус» (см. фото).

Собкор агентства сообщает: 18 декабря ВСУ удалось захватить ключевую высоту «Кикимора» и еще две высоты — «Звезду» и «Крест», что в районе сел Логвиново и Калиновки (под контролем ЛНР).

19 декабря боевые подразделения ЛНР «Кикимору» отбили. Боец армии ЛНР с позывным «Джон», зачищавший «Кикимору», рассказывает так: «Укропы начали наступать с вечера. Сначала провоцировали, потом пошли в атаку и захватили наши позиции. Крест, Кикимору и Звезду. Дальше они закрепились на Кресте. Сейчас мы отбили Кикимору, это ключевая высота. Я в этом принимал участие. Начали нас обрабатывать артой, ну и понеслось. В итоге мы там продержались ночь и кое-как отбили»…

Со «Звезды» и «Креста» ВСУ также отошли. В связи с активными боевыми действиями две последние высоты на вечер 21 декабря были никем не заняты. Бои продолжались в ночь на 22 декабря. Погибшие украинские бойцы по этой причине остаются на поле боя, хотя украинская сторона традиционно кричит о том, что «террористы-сепаратисты» не позволяют забрать «героев АТО» оттуда. Впрочем, для этого просто нужно прекратить вести огонь по позициям армий донецких республик, а этого как раз не происходит.

По сообщениям украинских бойцов и волонтеров «АТО» в соцсетях, у командиров произошла путаница в названиях Калиново и Калиновка, в результате чего они не смогли скоординировать свои действия.

По версии контрразведки ЛНР, эта «наступательная» операция была спланирована в Генштабе ВСУ и имела целью захват города Дебальцево к Новому году. Захвата не получилось. Не помогло даже прибытие на фронт главы СНБО Украины Александра Турчинова по прозвищу «кровавый пастор» и некое «совещание», которое он провел с украинскими командирами.

Согласно другой версии, командир 54-й бригады ВСУ решил, что наступило удачное время «спрямить» Светлодарскую дугу и занять более удобные позиции.

Напомним: город Светлодарск расположен на северо-востоке Донецкой области, недалеко от крупного железнодорожного узла — города Дебальцево. Светлодарск, а также прилегающие к нему поселения, образуют так называемую Светлодарскую дугу, а сам город находится практически на линии разграничения (фронта).