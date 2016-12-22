«Приватбанк» начал выводить деньги из-за войны Коломойского с Порошенко, — эксперт

Руководство национализированного «Приватбанка» начало выводить деньги со счетов банка на свои компании, как только стало понятно, что противостояние между акционерами банка и руководством государства неизбежно. И это началось задолго до первых новостей о национализации банка.

Об этом заявил политический аналитик Андрей Еременко.

Эксперт подчеркнул, что, по его мнению, противостояние между Коломойским и Порошенко началось еще с довыборов в ВРУ в 2015 году в Чернигове: «Любой руководитель государства хочет, чтобы вся власть была у него. С самого начала войны все олигархи были сами по себе. И только Коломойский претендовал на личное лидерство среди патриотических сил. Тогда же происходили выборы в Чернигове. У них тогда даже лозунг изменился: «Банк для тех, кто любит Украину. Тогда банк выдавал тысячи гривен за пленных сепаратистов, заправлял БТРы. Никто из лидеров государства не хочет, чтобы был такой альтернативный олигарх. И тогда запустилась машина. А когда Коломойский попытался остановиться, это оказалось невозможно».

Также эксперт подчеркнул, что вряд ли государство, несмотря на заверения новых руководителей финучреждения, сможет оказывать населению услуги такого высокого уровня, как это делал «Приватбанк» до национализации: «Я не верю, что государство создаст лучший сервис чем частный банк. В данном случае я имею в виду не только «Приватбанк», а любую структуру. Лучшее, что смогло сделать государство — это сервис Ощадбанка. Там руководство смогло лишь скопировать несколько сервисов у частных банков. Так же будет и с «Приватбанком». Во всем мире частные структуры являются более эффективными и предоставляют качественнее услуги, чем государственные.

Андрей Еременко подчеркнул, что предыдущие владельцы банка заранее начали выводить средства на частные счета, предвидя крах банка: «Когда началась война против Коломойского, стало понятно, что рано или поздно, будет атака на банк. И были оперативно выведены средства. Все, что можно было, отвергалось назад под видом возврата кредитов для того, чтобы можно было проводить оперативную деятельность. И в момент, когда стало понятно, что банк забирают, выяснялось, что средств там нет. Поэтому все началось не потому, что менеджеры банка плохо руководили, а потому, что началась война против Коломойского. Думаю, что начало надо искать там».