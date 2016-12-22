Даже не смешно: Печерский суд Киева санкционировал обыск Администрации президента РФ Владимира Путина в Москве

Такое решение суд вынес на ходатайство следователя по особо важным делам Генеральной прокуратуры Украины. Следователь запросил доступ к вещам и документам по адресу: город Москва, улица Ильинка, дом 23, где располагается Администрация президента Российской Федерации. Украинский следователь надеется найти там некое обращение бывшего президента Украины Виктора Януковича, датированное мартом 2014 года. Районный Печерский суд Киева даже установил срок выемки и изъятия заявления Януковича из АП России — 30 дней.

В генпрокуратуре Украины убеждены, что Виктор Янукович, будучи еще президентом и находясь на территории Украины, обратился с письменным заявлением к президенту России Владимиру Путину с просьбой использовать Вооружённые силы РФ на территории Украины. Отмечается, что оригинал документа нужен следователю, чтобы провести почерковедческую экспертизу подписи Януковича.

Напомним: ранее Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Главной военной прокуратуры Украины и разрешил задержать главу Министерства обороны Российской Федерации Сергея Шойгу.