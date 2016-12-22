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Киевские «профессионалы» даже списки пленных не могут составить...

опубликовано vinodelov в Чт, 22/12/2016 - 19:25 Новость: тема тэги гео
морозова

Киевская сторона на очередной встрече в Минске передала представителям ДНР списки пленных сторонников Республики с фамилиями людей, которые уже давно находятся на свободе. Об этом в четверг, 22 декабря сообщила уполномоченный по правам человека Дарья Морозова (на фото). Дословно: «На вчерашней встрече нам был предоставлен список уже из 220 человек. При беглом анализе списка могу сказать, что в нем есть фамилии тех, которых хотят отдать в качестве жеста доброй воли, и около 50 людей, которые уже давно находятся на свободе».

Омбудсмен ДНР предположила, что эти списки были составлены некомпетентно, мягко говоря, «на скорую руку». Даже этот факт говорит о том, как безразличны киевским чиновникам судьбы людей — хоть украинцев, хоть жителей Донбасса.

Напомним: в воскресенье, 18 декабря украинская сторона вернула ДНР трех военнопленных, причем в легкой одежде на зимнем морозе и без каких бы то ни было документов. Напомним также: п.п. 5,6 Комплекса мер по выполнению Минских соглашений предусматривают обмен пленными по формуле «всех на всех», которому уже много месяцев упорно сопротивляется Киев. Комплекс также предусматривает «помилование и амнистию путем введения в силу закона, запрещающего преследование и наказание» граждан в связи с войной на Донбассе.

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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