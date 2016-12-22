Елка наших прабабушек, старые открытки и письма донецких детей

В Военно-историческом музее Великой Отечественной войны (филиал Донецкого республиканского краеведческого музея) открылась любопытная выставка. На ней представлена елка времен Великой Отечественной войны. Такую елку воссоздали сотрудники музея в одном из экспозиционных залов, где был показан также интерьер военного госпиталя.

Чтобы порадовать раненых бойцов, медсестрички в госпиталях устанавливали елки. А вот традиционных игрушек не было. «Украшали новогоднюю елку в те годы кусочками бинта, ватой, картонными игрушками, использовали стреляные гильзы, — рассказала заведующая музеем Людмила Декурно. — Если это было на фронте — там было совсем все просто. Новогоднюю елку ассоциировали с Победой, ведь все люди под Новый год загадывают желание. Здесь мы проводим параллель с современностью, так как ни одна война не уничтожит у нас желание жить, верить в чудеса, загадывать добрые желания».

Также в музее представлена коллекция новогодних открыток. Особое место в ней заняла подлинная открытка Нового 1945 года, которую прислала своим родным знаменитая «Хозяйка Бранденбургских ворот» — советская военная регулировщица Лидия Овчаренко. Эта легендарная женщина после войны жила в Донецке и работала учителем в одной из школ города. А рядом с этой открыткой разместили письма детей, которые они написали в преддверии наступавшего 2015 года. В них дети желали наступления мира на Донецкой земле.

Далее состоялась экскурсия по залам музея. Посетители посмотрели мини-выставку «Новый год на фронте» и экспозицию «Донбасс в годы Великой Отечественной войны». Детям были показаны старые и добрые советские мультфильмы 40-х годов прошлого века, которые они смотрели в большим интересом.