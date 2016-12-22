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ВСУ снимают с консервации ракетные комплексы «Точка-У»

опубликовано vinodelov в Чт, 22/12/2016 - 20:08 Новость: тема тэги гео
точка у

Как сообщает информагентство УНИАН, тактические ракетные комплексы «Точка-У» на Украине экстренно снимают с консервации. Речь идет о дополнительном сверхмощном оружии, которое командование ВСУ намеревается отправить на фронт.

Эти ракетные комплексы являются мощнейшим оружием. Они использовались украинской стороной во время боев на Саур-Могиле (ВСУ тогда нанесли удар двумя ракетами), в ходе других военных операций. Также ракета «Точка-У» прилетала на западную окраину Донецка. Звук прилета хорошо был слышен даже на восточной окраине и других городах, а в центре столицы Республики масса домов остались без окон, настолько сильной была ударная волна. На месте падения ракеты осталась обширная и очень глубокая воронка.

Дальность полета ракеты «Точки-У» может достигать 100 километров, а площадь поражения — 100 гектаров.

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