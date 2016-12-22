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Главная Брифинг официального представителя НМ ЛНР майора Марочко на 22 декабря 2016 года + English Subtitles опубликовано Nvb2003 в Чт, 22/12/2016 - 20:17

Аудио&Видео: тема: персоны: география: организации: содержание: рубрики: Киевские силовики продолжают атаковать позиции Народной милиции на Дебальцевском направлении. Об этом сегодня на брифинге в ЛуганскИнформЦентре заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР майор Андрей Марочко.

"Обстановка вдоль линии соприкосновения остается напряженной, но контролируемой. На Дебальцевском направлении продолжаются ожесточенные бои", - сообщил майор. Он напомнил, что за минувшие сутки ВСУ 15 раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР.

"Грубо нарушая Минские соглашения, вооруженные силы Украины за прошедшие сутки 15 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории Республики свыше 300 мин и 130 артиллерийских снарядов, в том числе и 152-мм. Так же огонь велся из АГС и стрелкового оружия", - уточнил Марочко. Он также напомнил, что в результате обстрелов со стороны ВСУ были повреждены жилые дома в Дебальцево - по улицам Курчатова и Ульянова, а также в Новогригорьевке - по улице Степной. Марочко уточнил, что жертв среди мирных граждан нет.

"В свою очередь хочу заявить, что мы нацелены на решение конфликта на Донбассе мирным путем, и события, произошедшие за последние три дня в районе Светлодарской дуги, показывают нашу готовность к адекватным действиям по защите совей земли", - подчеркнул представитель Народной милиции.

"Обращаюсь к украинскому преступному командованию, что все попытки такого рода будут заканчиваться для вооруженных сил Украины только поражением, подумайте о людях, которых вы убиваете", - рекомендовал майор. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir Nikolaev О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее