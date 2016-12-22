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Главная Сводка Министерства обороны ДНР 22 Декабря 2016 года опубликовано Nvb2003 в Чт, 22/12/2016 - 20:24

Аудио&Видео: тема: персоны: география: организации: содержание: рубрики: Заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин на сегодняшнем брифинге сообщил, что украинские силовики предприняли попытку прорыва позиций сил ДНР на южном участке фронта.

«Украинские военные предприняли попытку прорыва позиций ДНР на южном участке фронта, воспользовавшись погодными условиями — густым туманом», — сказал замкомандующего. Басурин добавил, что попытка оказалась неудачной.

По словам замкомандующего, украинские силовики за сутки 968 раз нарушили режим прекращения огня.

«За прошедшие сутки украинские боевики 968 раз нарушили режим прекращения огня, — сказал замкомандующего. — При этом противник выпустил по территории Республики 67 артиллерийских снарядов калибрами 122 и 152 мм, 297 мин калибрами 82 и 120 мм, произведено два танковых выстрела, а также выпущено 544 боеприпаса из различных типов гранатометов».

Согласно информации, под огнем украинских подразделений оказались поселки Трудовские, Александровка, Старомихаловка на западе Донецка, Зайцево, Широкая Балка под Горловкой, села Минеральное, Крутая Балка, Спартак Ясиноватского района, Ленинское Новоазовского района на юге страны и Докучаевск.

По уточненным данным командования, в результате обстрелов повреждено девять домостроений в том числе три домостроения в Докучаевске, один жилой дом в Минеральном и один в Крутой Балке Ясиноватского района , два домостроения в донецком поселке Старомихайловка, один жилой дом в горловском поселке Зайцево , а также одно домостроение в Горловке.

«Так, в следствии целенаправленных попаданий по линиям электропередачи без света осталась значительная часть жителей населенных пунктов Зайцево, Саханка, Новомарьевка, Крутая Блака, Еленовка», — подытожил Басурин. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir Nikolaev О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее